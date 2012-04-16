کارخانه ای با 4 دهه فعالیت در همدان تعطیل شد/ بیکاری 230 کارگر

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه کیوان همدان با بیش از چهار دهه فعالیت در حوزه تولید مواد غذایی در همدان تعطیل شده و کارگران این واحد تولیدی به لحاظ ایجاد دغدغه های فکری روزهای سختی را سپری می کنند.

کارخانه کیوان همدان موجی از نگرانی را در بین کارگران دوانده است

این کارخانه که توانایی و پتانسیل تولید 30 نوع محصول را داراست در سال جاری با بیکار کردن 230 کارگر خود، موجی از نگرانی را در بین کارگران استان همدان ایجاد کرده است.

بر اساس بررسی های انجام شده در بهمن ماه سال 1388 این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است و از آن پس رفته رفته تعدیل نیرو در این کارخانه قوت گرفت تا اینکه در سال جدید تمام کارگران این واحد تولیدی اخراج شدند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان در آخرین اظهارات خود در خصوص وضعیت این کارخانه عنوان کرد، این شرکت با بیش از 40 سال فعالیت در عرصه تولیدی استان همدان پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات خاصی روبرو شده است.

احمد معبودی افزود: با توجه به سیاست های دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی مقرر شد شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که بر اساس این قانون و پیرو سیاست های دولت، بهمن ماه 88 شرکت کیوان در استان همدان به بخش خصوصی واگذار شد.

کارخانه کیوان با واگذاری به بخش خصوصی وضعیتی بحرانی گرفت

وی افزود: این شرکت تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی مشکل خاصی نداشت اما متاسفانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبرو شد.

احمد معبودی افزود: سهامدار این شرکت وعده های فراوانی را در راستای بهبود تولید، افزایش فروش و راندمان کاری شرکت داده است که هیچ یک از این وعده ها عملی نشده است.

وی اظهار داشت: انبار شرکت به دلیل عدم خرید مواد اولیه توسط سهامدار فعلی بخش خصوصی خالی مانده بود که موجب توقف تولید در این شرکت شد.

10 کارگاه با ظرفیت نیروی کاری بالای 150 نفر در استان همدان تعطیل شده‌ است

رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان همدان با بیان اینکه در سه سال اخیر بیش از 10 کارگاه با ظرفیت نیروی کاری بالای 150 نفر در استان همدان تعطیل شده‌ است، گفت: این واقعیت با ادعای ایجاد اشتغال پایدار منافات دارد.

احمد معبودی گفت: صنایع تبدیلی الوند همدان نیز تعداد کارگران خود را از 200 به 30 نفر رسانده است.

معبودی گفت: شرکت احرار، پتروشیمی، ذوب آهن اسدآباد، کیان کردسا، قارچ سینا، سامیکو صنعت و ذوب آهن ملایر از دیگر نمونه کارگاه‌های تولیدی است که در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت نامناسب، کمبود نقدینگی و نداشتن مواد اولیه و اثرات هدفمندی یارانه‌ها تعطیل شده‌ و افراد بسیاری بیکار شده اند.

کارخانه‌های همدان با 40 تا 50 درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند

پرواضح است که این روزها کمبود نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان استان همدان را آزار می‌دهد به نحوی که هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های استان همدان با 40 تا 50 درصد ظرفیت تولید در حال فعالیت هستند.

بنا بر اعلام منابع رسمی در حال حاضر فعالیت‌های تولیدی کشور نیز دچار رکود شده و اکثر واحدهای تولیدی با کاهش تولید روبه‌ رو هستند و کمتر از ظرفیت خود، تولید می‌کنند.

به گفته کارشناسان یکی از دلایل اصلی این امر نبود نقدینگی در بخش صنعت است که تولیدکنندگان را با معضلات‌ فراوانی روبرو کرده و همراه با مشکلات دیگری همچون افزایش قیمت حامل‌های انرژی ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ کرده است.

کمبود نقدینگی در بخش تولید کارخانه ها را با مشکل روبرو کرده است

یکی از تولیدکنندگان استان همدان با بیان اینکه منابع کافی برای خرید مواد اولیه در اختیار تولید کنندگان قرار ندارد، گفت: کمبود نقدینگی در بخش تولید و خالی بودن دست تولیدکنندگان از منابع مالی، کارخانه‌های تولیدی را با مشکلات متعددی مواجه کرده است.

احمد تکلو تأکید کرد: هم‌اکنون تولیدکنندگان به علت نبود نقدینگی نمی‌توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند و این عامل کاهش تولید را به دنبال داشته است.

وی با اشاره به نوپا بودن بعضی صنایع به خصوص در بخش صنایع مادر که باعث به وجود آمدن صنایع جزء نیز می شود، گفت: باید در راستای حل مشکلات این گروه توجه و رسیدگی بیشتری شود.

نبود تسهیلات خاص برای صنایع و افزایش تورم مشکل ساز شده است

تکلو کمبود نقدینگی، بالا بودن سود بانکی، نبود تسهیلات خاص برای صنایع و افزایش تورم را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: تورم هزینه های تولید را افزایش می دهد و این امر باعث بالا رفتن قیمت کالاهای تولیدی می شود و تولیدکنندگان داخلی قدرت رقابت خود را در برابر کالاهای خارجی از دست می دهند و رو به ورشکستگی می گذارند.

یکی دیگر از فعالان واحدهای تولیدی همدان نیز اظهار داشت: تولیدکنندگان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و اگر بانکها جوابگوی تامین این نقدینگی در صنعت نباشند وضع کنونی با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

اصغر ترکاشوند ادامه داد: با توجه به رکود حاکم بر بخش صنعت، در حال حاضر در همه حوزه های اقتصاد مشکلاتی وجود دارد که یکی از دلایل اصلی آن نیز قفل شدن پرداخت تسهیلات بانکی به بخش صنعت و زیربار نرفتن بانک ها برای پرداخت تسهیلات با بهره پایین است.

بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی کنند و با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، بدهی معوق به سیستم بانکی، مطالبات از شرکت های دولتی و مشکلات حاصل از واردات کالاهای ارزان و بی کیفیت چینی مواجه اند، گفت: لازمه رفع مشکلات کنونی بخش صنعت، تغییر قوانین دستگاه ها و نهادهای مرتبط با این بخش است.

بدون شک اهمیت یک واحد تولیدی، هر چند کوچک بر هیچ کس پوشیده نیست در حالی که کارخانه کیوان واحد معتبری است که نه تنها برای استان یک ستون صنعتی و تجاری محسوب می شود بلکه در سراسر کشور مطرح است.

سهامداران غیربومی برای کارخانه کیوان دل نمی سوزانند

سهامداران غیربومی، برای کارخانه به دلیل عدم تعلق خاطر دل نمی سوزانند اما کافی است که به موضوع به صورت ملی نگاه کنند. البته ناگفته نماند اگر عده ای هم به دلیل غیربومی بودن سهامداران به یاری آن نشتابند گناه کمتری را برگردن ندارند.

اما نکته مورد نظر این نیست و سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا در سال مزین به "تولید ملی و حمایت از سرمایه ایرانی" در استانی که از لحاظ صنعتی و تولیدی و از همه مهمتر اشتغال با مشکلات عدیده ای روبرو است، واحدی که تا دیروز از مستحکم ترین پایه های تولیدی برخوردار بود امروز به بزرگترین نگرانی تبدیل می شود.

اولویت دست اندرکاران باید حفظ و ارتقا واحدهای موجود باشد

بدون شک اولویت دست اندرکاران چه در بخش خصوصی و چه دولتی حفظ و ارتقا واحدهای موجود است. چرا که چه بسیار هزینه و انرژی باید صرف کرد تا بتوان واحدی چون کارخانه کیوان را به وجود آورد.

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد و آگاهان نیز بر آن تأکید دارند، سهامداران جدید چندان میل و انگیزه ای برای ادامه کار ندارند.

حال برای یک فعال اقتصادی چه معیارهایی جز بودن مصرف کننده و احساس نیاز در بازار، وجود مواد اولیه، نیروی کار و ... انگیزه محسوب می شود؟!

به عبارت ساده تر برای این بی انگیزگی هیچ گونه منطق عقلانی وجود دارد و تنها دلیلی که می توان برای آن متصور بود انگیزه های شخصی است که منافع اجتماع و جامعه را قربانی می کند.

در اصل هیچ گونه برهان قانع کننده ای وجود ندارد که یک واحد تولیدی سود ده را به سوی تعطیلی برد و دلسوزان باید تمام تلاش خود را برای برپا نگاه داشتن این واحد به خرج دهند که اگر این مهم روی ندهد همگی دست اندرکاران چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی باید پاسخگو باشند.

امروز که شواهد موجود از تعطیلی کارخانه خبر می دهند، آیا سهامداران یا هر فرد مسئول دیگر به وضعیت روحی کارگران و خانواده های آن ها در این روزها اهمیت می دهد؟

برخی مسئولان اعلام می‌کنند پیگیر جذب سرمایه برای احداث واحدهای تولیدی در استان هستند که خود این مقوله از سرعت مناسبی برخوردار نیست حال باید به مسئولین استان متذکر شد که برای واحدهای صنعتی موجود استان همچون کارخانه کیوان، چرا اقدام عاجلی در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی که در بحران به سر می‌برند، انجام نمی‌دهند؟

خصوصی سازی باید منجر به افزایش تولید شود

مگر نه اینکه خصوصی سازی می‌بایست منجر به افزایش تولید شود و دولت نقش حمایتی در قبال این واحدها دارد؟

و اگر حمایت‌های لازم انجام شده چرا پس از گذشت حدود 26 ماه از خصوصی شدن کارخانه کیوان هنوز شاهد عملکرد مناسب کارخانه چه در بحث تولید و چه در بحث جذب نیروی انسانی نیستیم و حتی می‌توان گفت با تعدیل نیروهای موجود این اقدامات نتیجه معکوس هم داشته است!؟

و نکته آخر اینکه در حالیکه در صحبت های مسئولان و مدیران استان همدان خبر از حمایت سرمایه گذاران در استان همدان شنیده می شود اما در عمل اینگونه نیست و همچنان سرمایه گذران در استان همدان در بخش های مختلف با چالش های جدی روبرو هستند.

از سوی دیگر مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان نیز روز بروز بیشتر می شود به نحوی که برخی از آنها تعدیل نیرو یا تعطیلی نیمه کاره کارخانه ها را یکی پس از دیگری چاره کار می دانند!