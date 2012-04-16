علیرضا بهرامی، دبیر جلسات ادبی عصر روشن در گفتگو با خبرنگار مهر به تلاش برای تداوم برپایی این جلسات تاکید کرده و گفت: ما در سالجاری هم یک جلسه از نشست‌های «عصر روشن» را برگزار کرده و در نظر داریم طبق روال همیشگی این جلسات را در نخستین پنجشنبه هر ماه برگزار می‌کنیم.

وی ادامه داد: گرچه برپایی این جلسات وقت‌‌گیر است، ولی به دلیل اینکه می‌بینم علاقمندان به این جلسات چطور با اشتیاق آن را دنبال می‌کنند، انگیزه مضاعفی پیدا می‌کنم تا برپایی جلسات را دنبال کنم. وقتی می‌بینم برخی افراد با حضور در این جلسات پس از سال‌ها با شعر آشتی کرده و حتی به دنبال چاپ آثارشان می‌روند، متوجه می‌شوم این جلسات متعلق به همین افراد است و باید ادامه پیدا کند.

این روزنامه‌نگار درباره دیدار نوروزی اهالی ادبیات که به همت دست‌اندرکاران «عصر روشن» برگزار شد نیز توضیح داد: دیدارهای نوروزی جایش بین اهالی ادبیات خالی بود و من وقتی از دوستان برای شرکت در این نشست دعوت کردم متوجه شدم چقدر این جلسات عقب افتاده بود و منتظر بود تا یک‌نفر آن را راه‌اندازی کند. یک‌نفر باید تلنگر اولیه را بزند تا در ادامه راه ماجرا از چارچوب شخصی خارج شده و به یک جریان ثابت تبدیل شود.

بهرامی در پایان اشاره کرد: درباره جلسات ادبی «عصر روشن» هم باید بگویم صاحب این جلسات افراد علاقه‌مند به ادبیات هستند و من تنها مجری آن. به همین دلیل سعی می‌شود تداوم این جلسات حفظ شود.