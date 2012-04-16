اعتراض یک داوطلب دکتری در نشست مطبوعاتی معاون وزیر علوم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری روز گذشته حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم، یک داوطلب معترض به نتیجه قبولی خود در کنکور 90 دکتری، از نادری منش درخواست رسیدگی به اعتراض خود را داشت.

این داوطلب معترض اظهار داشت: سال قبل 2 بار در دانشگاه تبریز پذیرفته شدم. بار نخست قبولی مربوط به زمانی می‌شود که برای مصاحبه مراجعه کردم و رشته ام، 5 دانشجوی دکتری نیاز داشت. نمره من 63.9 یعنی رتبه 5 دانشگاه تبریز شد اما با کمال تعجب مشاهده کردم که در میان این 5 نفر، پذیرفته نشدم.

وی ادامه داد: با پیگیری در سازمان سنجش آموزش کشور، متوجه شدم که سهمیه اعمال شده است. از این رو پس از اعلام تکمیل ظرفیت، در این مرحله شرکت کردم و به دو دانشگاه تبریز و اردبیل معرفی شدم. به دانشگاه اردبیل مراجعه نکردم اما پس از مراجعه به دانشگاه تبریز و با شرکت در مصاحبه به رتبه 4 دست یافتم و استادان مصاحبه کننده به من اعلام کردند که در این مرحله از تکمیل ظرفیت داوطلبان دارای سهمیه مراجعه نکرده‌اند و هر 5 نفر از سهمیه آزاد قبول خواهند شد.

این داوطلب گفت: پس از اعلام نتایج، در این مرحله هم پذیرفته نشدم و با پیگیری که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که افرادی که از سهمیه استفاده کرده بودند با توجه به مدارک متقنی که دارم، اصلاً واجد شرایط دریافت سهمیه نبودند.

وی همچنین از نامه‌ای خبر داد که بر اساس آن مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم خطاب به معاون فنی آماری سازمان سنجش نوشته است: "نفرات پنجم و ششم رشته روانشناسی عمومی واجد استفاده از شرایط سهمیه‌ها نیستند."

به گفته این داوطلب، خدایی در نامه‌ای به رئیس دانشگاه تبریز از وی درباره پذیرش داوطلبانی که واجد دریافت سهمیه نبوده‌اند، سوال شده و این دانشگاه در پاسخ به این سوال طی نامه‌ای اعلام کرده که دانشگاه تبریز هیچ مسئولیتی در قبال پذیرش این دانشجویان نداشته و سازمان سنجش آموزش کشور معرف این افراد به دانشگاه مذکور بوده است.

این داوطلب تصریح کرد به این علت که اعتراضش به نتیجه‌ای نرسیده مجبور شده در نشست خبری معاون آموزشی وزیر علوم که صبح امروز در وزارت علوم برگزار شد، شرکت کند.

به گزارش مهر، حسین نادری منش - معاون آموزشی وزارت علوم در این نشست خطاب به این داوطلب دکتری گفت: از دید یک دانشگاه نفر 1 تا 30 قبولی اولویت ندارد و می تواند بهترین ها را از این بین پذیرش کند احتمالا در مصاحبه دانشگاه حایز شرایط قبولی نبوده اید.