به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروز در مقاله ای نوشت : مذاکراتی که میان ایران و کشورهای غربی در موضوع هسته ای برگزار شد، نتیجه مستقیم شرایط جدیدی بود که طی ماههای اخیر شکل گرفته بود.

این روزنامه افزایش فشارها بر تهران طی ماههای اخیر و مسئله تهدیدهای رژیم صهیونیستی درباره حمله به تاسیسات هسته ای ایران را از جمله مسائل موثر در از سرگیری مذاکرات گروه 1+5 و ایران می داند و می نویسد: از سوی دیگر، دولت آمریکا برای امتیاز دادن به ایران آماده است. واشنگتن البته این امتیازات را در صورت تعهد تهران به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای اش، ارائه خواهد داد.

الرای با اشاره به ذخایر بالای اورانیومی جمهوری اسلامی ایران و توان کشورمان در غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد تاکید کرد: واشنگتن برمبنای همین آگاهی، پیشنهادهای جدیدی را برای ارائه به تهران آماده کرد.

خاطرنشان می شود مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد پایان یافت.