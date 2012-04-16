587 کاروان از همدان به مناطق عملیاتی اعزام شدند

عبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اعزام این کاروان ها 25 هزار نفر از دانش‌آموزان و فرهنگیان، پنج هزار نفر دانشجو و 45 هزار نفر از اقشار مختلف مردم از مناطق عملیاتی دیدن کردند.

وی افزود: این برنامه از مهر ماه سال گذشته با اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموز از باغ موزه دفاع مقدس همدان آغاز و تا 15 فروردین سال جاری به مدت شش ماه انجام شد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ادامه داد: در این شش ماه، 73 دوره راهیان نور در دوره‌های سه تا پنج روزه به این مناطق اعزام شده اند.

آزادی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم به خصوص نسل جوان را پشتوانه محکمی برای نظام و انقلاب دانست و گفت: 400 نفر از طلاب و روحانیون، 700 راوی، هزار و 500 خادم، دو اکیپ پزشکی و 26 کاروان‌های راهیان نور همدان را همراهی کردند.