متقاضیان رشته ادبیات در مدارس تیزهوشان پذیرش می شوند

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: علوم انسانی یکی از ارزشمندترین رشته های بنیادی و از شاخص های تعیین کننده میزان رشد یافتگی کشور در امور فرهنگی و علمی است.

وی افزود: به همین منظور و براساس منویات رهبری و رویکرد سند تحول بنیادین و ماده 19 برنامه پنجم توسعه و در راستای کمک به اعتلای فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی - اسلامی با هدف جذب دانش آموزان مستعد و علاقه مند، این رشته، از سال آینده در مدارس تیز هوشان اجرایی می شود.

دبیر شورای آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که از هم اکنون، کارشناسان،مدیران و مشاوران برای توجیح اولیا اقدام می کنند، افزود: الگو سازی در خصوص شاخصه ها و زمینه های کاربردی و تحصیلات عالی رشته ادبیات و علوم انسانی برای دانش آموزان مستعد حتی رشته های ریاضی و تجربی، موضوعی ضروری است که در برنامه ریزی های مدارس به آن توجه می شود.

وی با اشاره به فرایند مهم هدایت تحصیلی با رویکرد ارتقاء جایگاه ادبیات و علوم انسانی، اظهار داشت: بهترین و مستعد ترین دانش آموزان مدارس سمپاد در اولین مرحله به این رشته هدایت خواهند شد.

فخریان افزود: این هدایت به گونه ای خواهد بود که در سال تحصیلی آینده در مدارسی با حداقل سه کلاس اول، یک کلاس پایه دوم رشته ادبیات، دائر شود.

وی بیان کرد: آمادگی برای برگزاری آزمون تکمیل ظرفیت پایه دوم متوسطه علوم انسانی پس از وصول دستورالعمل مربوطه مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان نیز وجود دارد.