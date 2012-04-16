هیئت رئیسه شورای شهرجهرم انتخاب شد/ شناسایی خودروهای حامل دام آلوده

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر جهرم، اعضای جدید هیئت رئیسه این شورا انتخاب شدند و جلال واقفی برای دومین بار پیاپی رئیس شورای شهر جهرم شد.

در نشست امروز شورای اسلامی شهر جهرم که بخشی از آن به موضوع انتخاب رئیس و اعضای جدید هیئت رئیسه اختصاص داشت، اعضای شورا با برگزاری انتخابات، رئیس، نایب رئیس، سخنگو، دبیر و خزانه‌دار جدید خود را انتخاب کردند.

بر اساس آرای اعضای شورا، در این انتخابات جلال واقفی با پنج رای به عنوان رئیس، چنگیز خراس به عنوان نائب رئیس، سیاوش قزلی به عنوان خزانه‌دار، طاهره پرتو و اصغر قائدنیا به عنوان دبیر اول و دوم شورای اسلامی شهر جهرم برای مدت یکسال آینده برگزیده شدند.

این انتخابات با توجه به پایان پنجمین سال استقرار دوره سوم شورای شهر جهرم و نیز با توجه به تمدید مدت استقرار شوراهای سوم در سراسر کشور تا اردیبهشت ماه سال 92 برگزار شد.

شناسایی خودروهای حامل دام آلوده

دو دستگاه خودرو حامل دام آلوده در پلیس راه جهرم - شیراز کشف و ضبط شد.

حسین رازقیان رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جهرم با اعلام این مطلب ابراز داشت: هفته گذشته در پی توقیف دو دستگاه خودرو ایسوزو در پلیس راه جهرم شیراز و کشف 33 راس گاو پاکستانی که از مرزهای شرق کشور بارگیری شده بود، همکاران ما در شبکه با معاینه دام ها متوجه آلودگی به تب برفکی شدند.

دکتر رازقیان با تقدیر از اقدام پلیس راه جهرم بیان کرد: ورود این دامها به دامداریهای استان فارس می توانست عامل انتشار بیماری تب برفکی در سطح استان باشد و هزینه های بسیاری برای کنترل بیماری به همراه داشت.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جهرم ابراز داشت: پس از محرز شدن بیماری با حکم قضایی تمامی دام ها معدوم شدند.