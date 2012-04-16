جدیدترین شماره"بشری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درابتدای این مجله بیانات حضرت آیت الله خامنه‏ای با عنوان" انقلاب اسلامی ایران، موفق ترین تجربه اسلامی عصر جدید" درج شده است. مقاله‏ای از حجت الاسلام سید حسین بهشتی‏نژاد مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با عنوان" دین گریزی" در ادامه آمده است. مقاله‏ای با عنوان" اشرافیت گریزی مهمترین ویژگی دولتمردان اسلامی" به قلم علی معصومی(وزوایی) در همین بخش( مدیریت دینی) گنجانده شده است.

در قسمت فرهنگ،"فرآیند بهینگی فعالیتهای فرهنگی" نوشته عبدالرضا خوشنویس در نظر گرفته شده است. در ادامه گزارشهایی از تأکید پیشکسوتان عرصه تبلیغ بر تشکیل اتاقهای فکر تبلیغی، و فعالیت پنجاه هزار سایت وهابی علیه تفکرات و اعتقادات مکتب هل بیت(ع) و از رقابت نفس گیر دین عقب نمانیم! ارائه شده است.

در بخش دین و اندیشه این شماره به مطالبی از جمله"جدایی حوزه‏های علمیه شیعه و سنی، باب سؤ تفاهمات را بازکرد" گفتگویی است که با آیت الله محسن اراکی گرفته شده است. امور تربیتی و تربیت اسلامی، امام حسن عسکری(ع) یازدهمین نور الهی، آسیب شناسی تبلیغات دینی(قسمت پایانی) مهدی(ع) معنای حیات شیعه، بیداری اسلامی، گامی به سوی وحدت اسلامی(قسمت پایانی)، نگاهی گذرا به وضعیت دینی مردم ترکیه و فضای مناسب تبلیغ فرهنگ اهل بیت(ع) و سید جمال الدین اسدآبادی و نهضت بیداری اسلامی، پرداخته شده است.

در بخش ادب و هنر مقاله‎ا‏‎ی با عنوان" هنر هفتم در روند انقلاب اسلامی" نگارش هدایت الله بصیر قرارداده شده است.

در انتها هم در بخش کتاب شناسی کتابهای تاریخ روابط بین الملل از 1945تا2008 نوشت موریس واعیس و ترجمه دکتر سید حامد رضینی ، اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی(ره) ، آوای توحید(نامه امام خمینی(س) به گورباچف و شرح نامه توسط علامه جوادی آملی)، و جوانان از دیدگاه امام خمینی(ره) معرفی شده‏اند.

ماهنامه بشری با سردبیری عباس لهراسبی و مشاوره علی اکبر رشاد, حمید مولانا و غلامحسن دینای و علیرضا هدایی از سوی روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می‎شود.