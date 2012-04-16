بیشاپور صاحب موزه سنگ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی در حاشیه بازدید از شهر تاریخی بیشاپور و تنگ چوگان به ساماندهی سنگهای تاریخی و ارزشمندی که در شهرستان کازرون وجود دارد، اشاره کرد و گفت: در نظر داریم با ساخت سازه های سبک در محوطه شهر بیشاپور فضایی برای نمایش آثار سنگی ایجاد کنیم.

وی افزود: درحال حاضر سنگهای تاریخی و ارزشمندی در مناطق مختلف کازرون به خصوص در محوطه شهر بیشاپور و گنجینه میراث فرهنگی شهرستان کازرون وجود دارد که با ایجاد موزه ای تخصصی می توان در حفظ و مرمت این آثار ارزشمند اقدام کرد.

به گفته وی موزه سنگ بیشاپور در کنار موزه تخصصی که در این محوطه وجود دارد ساخته خواهد شد که قطعاً مورد توجه گردشگران نیز قرار خواهد گرفت.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس همچنین به فعالیتهای باستان شناسی در شهر بیشاپور اشاره کرد و گفت: تاکنون 9 فصل کاوش در این شهرساسانی صورت گرفته که به دلیل گستردگی محوطه تنها پنج درصد از مجموعه مورد کاوش باستان شناسی قرار گرفته که باید این نوع مطالعات جای خود را به مطالعات ژئوفیزیک دهند.

وی افزود: با اجرای مطالعات ژئوفیزیک وضعیت شهر تاریخی بیشاپور مشخص خواهد شد و می توان به حفاظت و مرمت محوطه نیز کمک کند.

فعالی با اشاره به تهیه طرح ساماندهی و مرمت شهر بیشاپور در سال جاری تاکید کرد: برای حفاظت و مرمت نقوش برجسته تنگ چوگان نیازمند طرح جامع و تخصصی هستیم که این طرح امسال تهیه خواهد شد.

به گفته وی سازمان میراث فرهنگی این توانایی را دارد که به مرور زمان تملک زمینهایی که در عرصه و حریم آثار هستند را به انجام رساند.

شهرستان خرامه میزبان مسابقات قرآن مراکز پنج گانه

فرماندار خرامه گفت: شهرستان خرامه در تاریخ 30 و 31 فروردین ماه و اول اردیبهشت ماه به مدت سه روز میزبان مسابقات قرآن مراکز پنج گانه استان است.

خرامه داریوش دهقان اظهارداشت: این مسابقات با حضور 900 نفر دانش آموزان پسر از شهرستانهای دارب، استهبان، سروستان، زرین دشت، نی ریز، خرامه و مناطق شیب کوه، فرگ، خفر، ششده و قربلاغ، میمند و آباده طشک برگزار می شود.

وی گفت: دانش آموزان در رشته های حفظ، قرائت و مفاهیم با هم به رقابت می پردازند و نفرات برتر این مسابقات به مرحله استانی راه می یابند.

فرماندار خرامه افزود: تلاش خواهیم کرد که میزبان خوبی برای این دوره از مسابقات باشیم و برنامه ریزیهای لازم برای استقبال، افتتاحیه، اسکان واختتامیه مسابقات انجام گرفته است.

دهقان تصریح کرد: با اجرای برنامه های متنوع در کنار مسابقات تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت که دانش آموزان با خاطره خوشی شهرستان خرامه را ترک کنند.

وی بیان داشت: برگزاری این مسابقات یکی از بزرگترین کارهای فرهنگی است که در شهرستان خرامه انجام می شود.