یک نظامی ناتو کشته شد/ اظهارات "کراکر" در توجیه اشغالگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، در پی حملات طالبان به دفتر گروه بازرسی نیروهای خارجی در شهر جلال آباد و تیراندازی در این شهر، یک نظامی ناتو در شرق افغانستان کشته شد.

اعضای پارلمان افغانستان اعلام کردند نمایندگان به نیروهای امنیتی پیوسته و به سوی شبه نظامیان تیراندازی کردند.

"رایان کراکر" سفیر آمریکا در افغانستان روز گذشته در توجیه حضور نظامیان خارجی در این کشور ادعا کرد عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان خطرات غیرقابل قبولی را به همراه دارد و سبب وقوع حادثه 11 سپتامبر دیگری می شود.

وزارت کشور افغانستان نیز اعلام کرد در پی تبادل آتش میان طالبان و نیروهای امنیتی در افغانستان 19 شبه نظامی کشته و 46 فرد دیگر زخمی شدند.

طالبان روز گذشته حملات گسترده ای را علیه نیروهای افغانی و خارجی در کابل، شهر جلال آباد در 120 کیلومتری شرق پایتخت و شهر گردیز در 100 کیلومتری جنوب و لوگار در 60 کیلومتری جنوب شهر کابل به عنوان بخشی از حملات خود در فصل بهار آغاز کردند.

همچنین گفته می شود که افراد مسلح ناشناس یک ساختمان نیمه کاره را در نزدیکی پارلمان تحت تصرف خود در آورده و از این محل سفارت روسیه، آمریکا و پارلمان افغانستان را در شهر کابل مورد هدف قرار دادند.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در پیامی به خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز پذیرش مسئولیت حمله به مقر نیروهای ناتو، پارلمان افغانستان و سفارتهای آمریکا و روسیه در کابل را پذیرفت.