وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و نیجریه امروز در تهران برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه نیجریه در سفر به تهران علاوه بر دیدار با همتای خود با برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی خواهد داشت.
وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران و در حاشیه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور دیدار می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و نیجریه امروز در تهران برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه نیجریه در سفر به تهران علاوه بر دیدار با همتای خود با برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی خواهد داشت.
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