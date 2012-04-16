  1. سیاست
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷

وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران دیدار می کنند

وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران دیدار می کنند

وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران و در حاشیه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور دیدار می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و نیجریه امروز در تهران برگزار خواهد شد.

وزیر خارجه نیجریه در سفر به تهران علاوه بر دیدار با همتای خود با برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی خواهد داشت.

کد مطلب 1578075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها