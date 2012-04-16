وزیران خارجه ایران و نیجریه امروز در تهران دیدار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و نیجریه امروز در تهران برگزار خواهد شد.

وزیر خارجه نیجریه در سفر به تهران علاوه بر دیدار با همتای خود با برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار و رایزنی خواهد داشت.