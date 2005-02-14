عزت و سربلندي ما مرهون بازوان پرتوان كارگران است// حل مشكلات كارگري در گرو نگاه اصولي و تخصصي است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر علي لاريجاني در همايش پنجمين سالگرد افتتاح دفتر جامعه اسلامي كارگران در شهرستان ري همچنين مساله تامين اجتماعي را از مشكلات همه كارگران دانست و گفت: بيمه بيكاري بايد بطور واقعي در ميان كارگران به اجرا گذاشته شود بطوري كه به محض بيكار شدن، كارگر بتواند از بيمه بيكاري استفاده كند.

وي با برشمردن راهكارهاي اساسي در حل مشكلات كارگري گفت: ايجاد بسترهاي شغلي، سرمايه گذاري و توجه به كارآفريني، فراهم كردن بستر مشاركت كارگران در سهام كارخانجات، برنامه ريزي براي حل مشكل معيشت و مسكن آنان مي تواند مشكلات جامعه كارگري را بر طرف كند.

دكتر لاريجاني با اشاره به ضرورت توسعه آموزش مهارتهاي كارگري گفت: براي افزايش بهره وري بايد به مقوله آموزش كارگران به صورت تخصصي توجه شود تا كارگران با كسب مهارتهاي تخصصي چرخهاي توليد كشور را به حركت درآورند كه اين موضوع بخشي از تحقق عدالت اجتماعي است.

به گزارش مهرعضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: مردم مسوولان را براي دعواهاي سياسي انتخاب نمي كنند بلكه براي حل مشكلات جامعه آنان را انتخاب و به آنها اعتماد مي كنند.

وي خطاب به كارگران گفت: شما كارگران از اركان انقلاب بوده و به فرموده امام (ره) با كار خود حيات بخش انقلاب خود هستيد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: اگر كشور ما از عزت و سربلندي برخوردار است، آن را مديون بازوان پر توان كارگران و احياي چرخهاي توليد كشور است.

نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه تعلق خاطر مردم به اين كشور بخاطر ركن اسلاميت آن است، تصريح كرد: مردمسالاري ديني جوهر اسلام است و مطالبات مردم بايد هرچه سريعتر برآورده شود.

وي گفت: متاسفانه در سالهاي اخير به دليل غوغا سالاري، برخي از مطالبات اقشار مردم ناديده گرفته شد، در صورتي كه اين مطالبات براي سربلندي جمهوري اسلامي ايران بسيار ضروري است.