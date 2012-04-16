جذب سرمایه گذار خصوصی از اولویتهای طرقبه شاندیز محسوب می شود

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ادارات شهرستان و فرمانداری می بایست تمام تلاش خود را برای رفع مشکلاتی که در برابر سرمایه گذاران قرار می گیرد تا حصول نتیجه انجام دهند.

فرماندار شهرستان طرقبه شاندیز با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: جذب سرمایه گذاران بویژه در خصوص برنامه های گردشگری ضمن ایجاد اشتغال سبب رونق بازار سطح شهرستان شده و مردم نیز از رفاه و خدمات بیشتری بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: طرقبه شاندیز با بهره مندی از جاذبه های متنوع طبیعی، باستانی، معنوی و تاریخی در سایه تعامل و برنامه توانسته به یکی از مناطق مهم مقصد گردشگری کشور تبدیل شود و روزانه پذیرای تعداد زیادی از هموطنان باشد.

رمضانی با بیان اینکه توسعه و پیشرفت در سایه تعامل و هماهنگی ایجاد می شود گفت: مسئولین اجرائی شهرستان آمادگی در خصوص کمک به سرمایه گذاران و کار آفرینان در حوزه تولید، خدمات و گردشگری را دارند.