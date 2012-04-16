10 دوربین نظارت تصویری در جاده های کرمان نصب می شود

خداداد مقبلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هماهنگی های لازم برای نصب 10 دستگاه دوربین نظارت تصویری در کرمان انجام شده و این دوربین ها در محل های جانمایی شده نصب خواهند شد.

وی گفت: هدف از نصب این دوربین ها انتقال سریع و صحیح اطلاعات از محورها به مرکز مدیریت راه های کشور و مرکز اطلاعات راه های استان کرمان، ارتقاء ایمنی جاده ای، ارائه خدمات گوناگون در موارد اضطراری، مدیریت ترافیک، جابجایی آسان مسافرین، بهره برداری و نگهداری مطلوب راه ها و مدیریت آب و هوایی جاده های استان کرمان است.

این مسئول گفت: این دوربین ها قادر به ثبت و شناسایی متغیرهایی از جمله حجم ترافیک، سرعت میانگین جریان عبوری، حضور وسیله نقلیه متوقف، تشخیص وجود اشیا با ابعاد بزرگتر از نیم متر در سطح جاده، تشخیص حرکت در خلاف جهت، تشخیص حضور عابر، تشخیص دمای محیط پیرامونی و تشخیص وقوع بارش هستند.

مقبلی همچنین از نصب 10 دوربین طی سال گذشته در محورهای این استان خبر داد و افزود: اعتبار اختصاص یافته برای این طرح سه میلیارد ریال است.

وی گفت: مساعدت های لازم در خصوص استفاده از زیرساخت های فیبر نوری انجام گرفت تا بدین ترتیب اطلاعات به راحتی در مراکز قابل رویت و بررسی باشد.

این مسئول با اشاره به کاهش 15 درصدی تصادفات نوروزی در سال جاری یادآور شد: نصب دوربین های مذکور در محورهای استان کرمان باعث کاهش تصادفات و سوانح رانندگی در جاده ها می شود.

وی تصریح کرد: رانندگان در تمامی محورهای مواصلاتی به تابلوهای محدودیت سرعت توجه کنند تا از بروز تصادف جلوگیری شود.

