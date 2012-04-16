خودکفایی در تولید تجهیزات مخابرات نوری/ جابجایی ترافیک ارتباطی با برد بلند

دکتر سید مجید نورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دستیابی به دانش فنی سیستم های نوری، کشور را در زمینه ساخت تجهیزات پرظرفیت انتقال در بخش زیرساخت توانمند می کند، اظهار داشت: بومی سازی سیستم های اصلی شبکه های انتقال نوری از جمله فعالیتهای پژوهشی مرکز تحقیقات مخابرات است که در سال 90 به بهره برداری رسیده و هم اکنون زیربار رفته است.

وی با اشاره به تعریف 79 پروژه پژوهشی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اجرای همزمان این پروژه ها در سال گذشته تصریح کرد: اجرای این پروژه ها از نظر تعداد و اهمیت تقریبا در کشور بی سابقه ارزیابی می شود.

نورحسینی بهره برداری از سامانه نوری DWDM را یکی از این پروژه های پژوهشی و از دستاوردهای این پژوهشکده عنوان کرد که در پایان سال 90 به ثمر رسیده است و گفت: این پروژه کشور را از تامین بخش بزرگی از تجهیزات هزینه بر مخابرات نوری که هم اکنون از خارج تامین می شود بی نیاز می کند.

وی افزود: این سیستم هم اکنون در شبکه زیرساخت کشور زیربار رفته و به طور واقعی ترافیک ارتباطی را حمل و جابجا می کند و مرحله تست آن به اتمام رسیده است.

نورحسینی بهره برداری کلان از این پروژه را منوط به اجرای آن از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و ادامه داد: این مرکز براساس وظایف پژوهشی خود می تواند پروژه ها را به مرحله بهره برداری برساند و به کار گیری آن باید از سوی نهادهای اجرایی انجام شود.

به گزارش مهر، سیستم DWDM در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات طراحی و ساخته شده که دارای 40 کانال نوری با ظرفیت هر کانال Gbps10 است و قابلیت توسعه به 80 و 160 کانال با هر نوع ترافیک (صوتی، دیتا، ویدئو) و هر نرخ بیت و یا هر نوع فناوری را دارد.

هر کانال قابلیت انتقال حدود 130 هزار خط تلفنی با نرخ بیت 64 کیلو بیت بر ثانیه را داراست و در نتیجه این سیستم با ظرفیت ترافیکی 400 گیگا بیت بر ثانیه بر حسب خط تلفنی دارای ظرفیت معادل ارسال حدود 5 میلیون مکالمه تلفنی همزمان از طریق یک زوج تار نوری فراهم می شود.

این سیستم در مسیر بین تهران و ساوه با برد 150 کیلومتر بدون تقویت کننده بین راهی نصب، راه اندازی و تست میدانی شده است و با بکار گیری تقویت کننده بین راهی برد آن به بیش از 500 کیلومتر قابل افزایش است.

سیستم مالتی پلکس فشرده طول موج نوری(Dense Wavelength Division Multiplexing) آخرین فناوری موجود برای افزایش بسیار شدید ظرفیت انتقال اطلاعات از طریق تارهای نوری بوده و پاسخگوی نیاز فراوان ترافیک سرویس های چند رسانه ای بر روی شبکه های زیرساخت کشور و نیز شبکه های بزرگ شهری و بین شهری است.