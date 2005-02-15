كامران پارسي نژاد : واقعه ي بزرگ و شفاف عاشورا ، نيازمند پرده پوشي و غلو نيست / هيچگاه حاكمان زر و زور نتوانسته اند با " ادبيات عاشورا " مقابله كنند

اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : كم نيست آثار ادبي ماندگاري كه در گونه ي ادبيات عاشورايي قرار مي گيرند و به خوبي توانسته اند گوشه هاي ارزشمندي را از اين واقعه ي بزرگ و حماسي مطرح سازند .





كامران پارسي نژاد تصريح كرد : نكته ي قابل تعمق ، روند اصولي و پيشروي ادبيات عاشورايي در طول تاريخ است ، هيچگاه حاكمان و قدرتمداران زور و زر در طول تاريخ تشيع نتوانسته اند به تقابل با اين گونه از ادبيات برخيزند و حتي براي دمي ، آن را متوقف سازند ، ديده شده كه در بسياري مواقع ، افراد از بازگو كردن عشق خود به امام حسين ( ع ) و توصيف واقعه ي عاشورا منصرف شده و به نوعي با سانسور شديد مواجه شدند ، اما از آنجايي كه ادبيات به سلاح هاي كارسازي چون فنون و صناعات ادبي و ايجاز و تمثيل و نماد ، مجهز است ، همواره توانسته است مطرح باشد و انديشه و آراء نويسندگان و شاعران دوستدار اهل بيت ( س ) را منعكس نمايد .







پارسي نژاد : صاحبان انديشه ، هنرمندان و اديبان شيعه بايد بسيار هوشيار و آگاه باشند و تا آنجا كه در توان دارند به تحريف زدايي از فرهنگ عاشورايي بپردازند و حقايق را آنچنان كه شايسته است ، مطرح كنند .



اين نويسنده و منتقد ادبيات داستاني ، ضمن تاكيد بر نقش اساسي و تعيين كننده ي " ادبيات " آئيني در تحريف زدايي از فرهنگ عاشورايي اظهار داشت : گاه ديده شده كه عشق مفرط به امام حسين ( ع ) باعث گرديده تا حقايق تاريخي ، آنچنان كه بوده منعكس نشود ، اين رويكرد فراگير ، بيش از آنكه بخواهد مفيد حال باشد ، مخرب است و مي تواند لطمات جبران ناپذيري را بر پيكره ي جامعه ي شيعه و حتي ادبيات آئيني وارد سازد ، از اين رو صاحبان انديشه ، هنرمندان و اديبان شيعه بايد بسيار هوشيار و آگاه باشند و تا آنجا كه در توان دارند به تحريف زدايي از فرهنگ عاشورايي بپردازند و حقايق را آنچنان كه شايسته است ، مطرح كنند .كامران پارسي نژاد اضافه كرد : آشكار است كه رويداد عاشورا آنچنان شفاف و منزه ازهرگونه خطايي است كه نيازمند پرده پوشي و غلو نيست ، بيان حقيقت محض و خلق آثار ادبي بر اساس عناصر مهمي چون دلالت گري و مستند سازي ، خود به تنهايي مي تواند بازگوكننده ي حركت اصولي و بر حق تشيع ، خاصه واقعه ي عاشورا باشد .