نشانه های پیشرفت در مذاکرات 1+5 و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت انگلیس امروز در مطلبی درباره مذاکرات اخیر 1+5 و ایران در استانبول نوشت : در این مذاکرات نشانه های کوچکی از پیشرفت دیده می شود.

ایندیپندنت تاکید می کند: ایران و گروه 1+5 در اقدامی کم سابقه یکپارچگی مواضع خود را پس از برگزاری نشست ابراز داشتند و این گفتگوها را گامی واقعی در راستای مذاکرات بیشتر (درباره موضوع هسته ای ایران) دانستند.

این روزنامه انگلیسی تصریح کرد: از نشانه های قوی ایجاد پیشرفت در مذاکرات توافق بر دیداری دیگر میان گروه 1+5 و ایران در بغداد در روز 23 می (3 خرداد) بر مبنای پیشنهاد تهران بود.

مذاکره کننده ارشد هسته ای جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست استانبول تاکید کرد آنچه اهمیت دارد لزوم دستیابی ملت ایران به حقوق مشروع خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای است.

خاطرنشان می شود مذاکرات اخیر ایران با گروه 1+5 با توافق برای ادامه مذاکرات در بغداد پایان یافت.