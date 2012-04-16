مجوز استخدام دو هزار نفر برای استان کرمانشاه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمانشاه گفت: تاکنون به خوبی توانسته ایم در راستای سیاستها و برنامه های مربوط به تامین نیروی انسانی دستگاه های اجرایی با هدف تقویت وظایف حاکمیتی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و با رویکرد ایفای نقش کلیدی استانداری ها در هدایت و راهبری برنامه های مرتبط با تامین و ساماندهی نیروی انسانی نوین تحولات خوبی را در زمینه جذب و استخدام نیروهای دانشگاهی استان فراهم کنیم.

هاشمی تصریح کرد: مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه و همسو با اقدامات اجرایی لازم برای تحقق برنامه های پیش بینی شده در سند تفاهم اجرای برنامه های تحول اداری و در راستای ایجاد اشتغال و استفاده از توان کارشناسی نیروهای جوان تحصیلکرده و دانشگاهی در استان مجوز استخدام 2 هزار نفر اخذ شده است.

بیمه 590 صنعتگر صنایع دستی کرمانشاه در سال 90

معاون صنایع دستی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه ‌گفت: در سال گذشته، 59 صنعتگر کرمانشاهی تحت پوشش بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی قرار گرفتند.



نصرت الله سپهر افزود: گلیم‌ و گیوه‌بافی از رشته‌های بومی این استان به ‌شمار می ‌رود و بیشترین تعداد بیمه ‌شده‌ها را شامل می شود.

وی با بیان این که رشته‌های عشایری این استان در حال منسوخ شدن است، تاکید کرد: چیت‌بافی و نوار‌بافی از جمله این رشته‌ها هستند که تعداد کمی از بیمه ‌شدگان به فعالیت در آن‌ها مشغول‌اند.

سپهر گفت: صنعتگران شهر کرمانشاه، شهرستان پاوه، اسلام‌آباد، سنقر و ‌هرسین در مقایسه با دیگر شهرستان‌های این استان برای ‌تقاضای ‌بیمه بازنشستگی پیش ‌قدم بودند.

به گفته سپهر تعداد بیمه ‌شده‌ها در سال 89، 200 نفر است که پیش‌ بینی می شود این رقم در سال 91 افزایش یابد.

معاون صنایع دستی کرمانشاه در پایان تاکید کرد: به منظور احیای رشته‌های در حال منسوخ شدن این استان نیز تدابیری اندیشیده شده است که می توان از جمله آن‌ها به برگزاری نشست با اداره عشایری استان‌ اشاره کرد.

امسال کاروانسرای ماهیدشت احیاء می شود

معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: کاروانسرای ماهیدشت در سال 91 مرمت و احیا می ‌شود.

حسین راعی در این خصوص افزود: این کاروانسرا یکی از آثار تاریخی و با ارزش استان است که پس از مرمت و احیا مورد بهره‌ برداری قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: این کاروانسرا به دستور شاه عباس اول صفوی ساخته شده که طبق کتیبه موجود در زمان ناصرالدین شاه نیز تعمیر شده است.

معاون میراث فرهنگی استان کرمانشاه گفت: این کاروانسرای 4 ایوانی در شهر ماهیدشت کرمانشاه واقع شده که دارای ابعاد 65 در 65 متر است. ورودی این کارونسرا در قسمت جنوبی بنا بوده و 2 سکوی بلند در طول این ورودی قرار دارد.

راعی در پایان افزود: گوشه‌های بیرونی این کاروانسرا به صورت مدور است که در هر طرف ورودی کاروانسرا 2 فضای 2 طبقه ایوان مانند قرار دارد و در هر طرف ورودی نمای جنوبی آن نیز 4 طاق جناغی ساخته شده است.