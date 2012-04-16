  1. استانها
  2. تهران
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

براتلو:

واحدهای صنعتی از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری کنند

واحدهای صنعتی از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری کنند

پاکدشت – خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران از واحدهای صنعتی استان خواست تا از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو عصر یکشنبه در سفر به شهرستان پاکدشت و بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد افزود: در نشستی که با اعضای هیئت امنای شهرک صنعتی و مسئولان شهرستان پاکدشت برگزار شد، برخی از مشکلات بررسی و دستورات لازم داده شد و به زودی با حضور استاندار تهران کارگروه اشتغال در پاکدشت تشکیل می شود.

وی یادآور شد: پاکدشت با دارا بودن 800 هکتار تولید گل و گیاه، از بزرگترین شهرستان تولید کننده گل و گیاه درکشور است.

این مسئول افزود: درخصوص بکارگیری برخی از کارگران اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی اضافه کرد: از صاحبان واحدهای صنعتی خواستاریم که اتباع بیگانه ای که مجوز ندارند، بکارگیری نکنند.

وی بیان کرد: ایجاد پست برق 63 کیلو واتی برای تقویت برق شهرک صنعتی عباس آباد و دستور مجوز جابجایی آب دوحلقه چاه از طریق آب منطقه ای استان تهران برای تأمین آب این شهرک، از درخواستهایی بود که هیئت امنا مطرح کردند.

کد مطلب 1578104

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها