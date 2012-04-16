واحدهای صنعتی از بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو عصر یکشنبه در سفر به شهرستان پاکدشت و بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد افزود: در نشستی که با اعضای هیئت امنای شهرک صنعتی و مسئولان شهرستان پاکدشت برگزار شد، برخی از مشکلات بررسی و دستورات لازم داده شد و به زودی با حضور استاندار تهران کارگروه اشتغال در پاکدشت تشکیل می شود.

وی یادآور شد: پاکدشت با دارا بودن 800 هکتار تولید گل و گیاه، از بزرگترین شهرستان تولید کننده گل و گیاه درکشور است.

این مسئول افزود: درخصوص بکارگیری برخی از کارگران اتباع بیگانه در واحدهای صنعتی اضافه کرد: از صاحبان واحدهای صنعتی خواستاریم که اتباع بیگانه ای که مجوز ندارند، بکارگیری نکنند.

وی بیان کرد: ایجاد پست برق 63 کیلو واتی برای تقویت برق شهرک صنعتی عباس آباد و دستور مجوز جابجایی آب دوحلقه چاه از طریق آب منطقه ای استان تهران برای تأمین آب این شهرک، از درخواستهایی بود که هیئت امنا مطرح کردند.