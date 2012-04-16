فرهنگ فاطمیه باید در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله هادی باریک‌ بین صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی و مناسبات مذهبی که در دفتر امام جمعه قزوین برگزار شد اظهارداشت: مردم قدرشناس و ولایتمدار کشور در مراسم عزا‌داری اهل بیت ارادت خود را با حضور گسترده در این مجالس به خوبی نشان داده‌اند.



وی تصریح کرد: ائمه اطهار در آن زمان توانستند با جهل و بت‌ پرستی مبارزه کرده و اسلام ناب محمدی و مکتب اهل بیت را در جامعه احیاء کنند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برگزاری مراسم ایام فاطمیه بیان کرد: در برگزاری مراسم فاطمیه باید به بهترین نحو زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را تبیین کرد تا عموم عاشقان از آن حضرت درس ولایتمداری و زندگانی دینی را الگو بگیرند.



وی ایام فاطمیه را همانند دهه ایام ماه محرم مهم دانست و یادآورشد: همان طور که مردم قدر‌شناس ما در ایام ماه محرم در رثای امام حسین (ع) و یاران با وفایش سوگوار بوده و عزاداری می کند در ایام فاطمیه نیز مانند دهه اول محرم باید به آن اهمیت دهند و آن را زنده نگهدارند.



نماینده ولی فقیه در استان به ابعاد زندگی حضرت فاطمه (س) که توسط مداحان در مجالس عزاداری ایراد می ‌شود اشاره کرد و افزود: مداحان و ذاکران اهل بیت باید در مجالس این بانوی بزرگوار به ابعاد شخصیتی این بانو پرداخته و از مسائلی که باعث خدشه دار شدن زندگانی این شخصیت ارزشمند می ‌شود پرهیز کنند.



وی تصریح کرد: باید فرهنگ فاطمیه در جامعه نهادینه شده و مراسم فاطمیه در کشور و در استان قزوین به گونه ای برگزار شود که مورد رضای ائمه اطهار واقع شود.