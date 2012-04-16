564 هزار مسافر از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه جابجا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان شرفایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: فرودگاه کرمانشاه در سال گذشته سال پرباری داشته و توانسته است در جابجایی هوایی مسافران در کشور رتبه ممتازی به خود اختصاص دهد.

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه تاکید کرد: در سال گذشته بیش از 10 هزار و 475 پرواز سرویس کنترل هوایی در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه انجام گرفته است.

شرفایی افزود: از این رقم هزار و 100 پرواز عبوری از آسمان کرمانشاه انجام گرفته است و پنج هزار و 576 پرواز دیگر در همین فرودگاه انجام شده است.

وی تصریح کرد: به جز پروازهای غیرنظامی، خدمات دیگری در این فرودگاه انجام شده است که از این میان می توان به سه هزار و 799 پرواز نظامی و آموزشی اشاره داشت.

شرفایی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 564 هزار مسافر از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی جابجا شده است، افزود: در سال 90 بیش از 396 تن بار از طریق فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه جابجا شده است.

وی با اشاره به پروازهای فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی در ایام تعطیلات نوروز امسال، گفت: در تعطیلات نوروز امسال، بیش از 20 هزار مسافر از طریق 222 پرواز داخلی از طریق این فرودگاه جابجا شده است.

مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه تاکید کرد: همچنین در تعطیلات نوروز امسال، چهار هزار و 82 مسافر از طریق پروازهای خارجی، از فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی جابجا شده است.

شرفایی با اشاره به برخی از برنامه های عمرانی در این فرودگاه، افزود: سال گذشته فضای ترمینال داخلی در بخش شرقی این فرودگاه به مساحت هزار متر مربع افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: همچنین در سال گذشته، سیستم جامع خودکار هواشناسی نوع دوم در این فرودگاه راه اندازی شد.