جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی/ ایجاد پست سازمانی حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: در بخش آموزش به مردم نیز انتظار داریم مجموعههای مرتبط، موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این عملیات به خوبی مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه فرمانداران و دستگاههای اجرایی باید پروژههای حوادثی که تهیه میکنند در اولویت برنامههایشان قرار دهند، یادآور شد: انتظار دیگری که از مدیران میرود این است که موضوعات حوادث اخیر را از طریق وزارتخانهها و سازمانهای خود پیگیری کنند تا اعتبارات لازم در این بخش تامین شود.
استاندار گلستان ایجاد پست سازمانی حوادث را یکی دیگر از اقدامات مهم خواند و یادآور شد: متاسفانه هنوز برخی دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد این پست سازمانی اقدام نکردهاند که هر چه سریعتر باید در این خصوص پیگیری کنند.
قناعت گفت: اقدامات پیشگیرانه و آموزش از اقدامات مهمی بود که تا کنون در دستور کار مدیران دستگاهها و فرمانداران بود و لازم است در سال جدید نیز به این موضوع پرداخته شود.
وی خطاب به مدیران دستگاهها عنوان کرد: مصاحبه درباره حوادث غیرمترقبهای که در استان حادث میشود باید به صورت متمرکز و بادقت نظر بیشتری انجام گیرد چرا که در غیر این صورت سبب التهاب در جو جامعه خواهد شد.
استاندار گلستان در ادامه اضافه کرد: همه مصاحبهها در این خصوص باید از فیلتر مدیرکل مدیریت ستاد حوادث استان و یا معاون عمرانی استاندار عبور کند و نباید در انعکاس این اخبار، مسائل را ساده گرفت.
قناعت با یادآوری اینکه همه دستگاههای اجرایی استان باید آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حوادث را داشته باشند، یادآور شد: افزایش میزان آمادگی به معنای این نیست که خطری متوجه استان است بلکه هر چه آمادگی و تمرینات در این زمینه بیشتر باشد سطح حوادث در صورت بروز، پایین خواهد آمد.
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