جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی/ ایجاد پست سازمانی حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد: در بخش آموزش به مردم نیز انتظار داریم مجموعه‎های مرتبط، موضوع را در دستور کار خود قرار دهند تا این عملیات به خوبی مدیریت شود.

وی با اشاره به اینکه فرمانداران و دستگاه‎های اجرایی باید پروژه‎های حوادثی که تهیه می‎کنند در اولویت برنامه‎های‎شان قرار دهند، یادآور شد: انتظار دیگری که از مدیران می‎رود این است که موضوعات حوادث اخیر را از طریق وزارت‎خانه‎ها و سازمان‎های خود پیگیری کنند تا اعتبارات لازم در این بخش تامین شود.

استاندار گلستان ایجاد پست سازمانی حوادث را یکی دیگر از اقدامات مهم خواند و یادآور شد: متاسفانه هنوز برخی دستگاه‎های اجرایی نسبت به ایجاد این پست سازمانی اقدام نکرده‎اند که هر چه سریع‎تر باید در این خصوص پیگیری کنند.

قناعت گفت: اقدامات پیشگیرانه و آموزش از اقدامات مهمی بود که تا کنون در دستور کار مدیران دستگاه‎ها و فرمانداران بود و لازم است در سال جدید نیز به این موضوع پرداخته شود.

وی خطاب به مدیران دستگاه‎ها عنوان کرد: مصاحبه درباره حوادث غیرمترقبه‎ای که در استان حادث می‎شود باید به صورت متمرکز و بادقت نظر بیشتری انجام گیرد چرا که در غیر این صورت سبب التهاب در جو جامعه خواهد شد.

استاندار گلستان در ادامه اضافه کرد: همه مصاحبه‎ها در این خصوص باید از فیلتر مدیرکل مدیریت ستاد حوادث استان و یا معاون عمرانی استاندار عبور کند و نباید در انعکاس این اخبار، مسائل را ساده گرفت.

قناعت با یادآوری اینکه همه دستگاه‎های اجرایی استان باید آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حوادث را داشته باشند، یادآور شد: افزایش میزان آمادگی به معنای این نیست که خطری متوجه استان است بلکه هر چه آمادگی و تمرینات در این زمینه بیشتر باشد سطح حوادث در صورت بروز، پایین خواهد آمد.