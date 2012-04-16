به گزارش خبرنگار مهر، یک هفته پس از انتشار گزارشی درباره کتابخانه «فاطمه‌ها» کوچک‌ترین کتابخانه ایران در روستای دهگهان از توابع کهنوج در خبرگزاری مهر، خبرهای رسیده از این کتابخانه حاکی از تکاپوی مدیران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد امور کتابخانه‌های استان برای ساماندهی به این کتابخانه و پاسخگویی به چرایی وجود این مرکز است.

براساس این گزارش مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی استان کرمان که پیش از این با اهدای چند قفسه به کتابخانه که به خرج اهالی روستا به این مکان حمل شده بود و نیز وعده اهدای کتاب به این کتابخانه به زعم خود به یاری این کتابخانه شتافته بود، به تازگی با پرداخت مبلغ 500هزار تومان برای تجهیز کتابخانه موافقت کرده است و نیز وعده داده که یک کانکس کتابخانه سیار به این روستا ارسال خواهد کرد.

این در حالی است که موسس و نیز کتابداران کوچک این کتابخانه پیش از این در گفتگو با مهر از نیاز این کتابخانه به بازسازی اتاقک خشتی و گلی آن و نیز دریافت تجهیزات نگهداری کتاب و نیز آثار مناسب سن مخاطب کودک و نوجوان و نه کتابخانه سیار خبر داده بودند.

همچنین حضور یک کتابدار در این کتابخانه که پیش از این از سوی مسئولان این کتابخانه نسبت به آن اظهار نیاز شده بود نیز پس از بازگشت کتابداری که به صورت داوطلبانه به این محل رجوع کرده بود، همچنان از سوی مسئولان مربوطه بدون پاسخ باقی مانده است.

از سوی دیگر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان نیز که هفته گذشته در گفتگو با مهر وعده سفر به کتابخانه فاطمه‌ها و تجهیز آن را در روز پنجشنبه 24 فروردین داده بود، بدون تحقق بخشیدن به این قول خود این بار وعده داده است که روز سه‌شنبه 29 فروردین(فردا) به همراه جمعی از مدیران خود به این کتابخانه رفته و ضمن تجلیل از گردانندگان آن، 500 جلد کتاب نیز به ابن کتابخانه اهدا خواهد کرد.

وی همچنین وعده داده است تا به نیازها و خواسته‌های اعضای کتابخانه فاطمه‌ها ترتیب اثر داده خواهد شد.