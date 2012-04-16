هویت بخشی ملی نیاز امروز علوم انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پرتوی افزود: حوزه علوم انسانی در میان علوم مختلفی مانند ریاضیات و طبیعی از پیچیدگی و ظرافت های خاصی برخوردار است و در این حوزه به دلیل همین گستردگی ها نیازمند هویت بخشی ملی با استفاده از نیازها و باورهای درونی جامعه و ضرورت های اعتقادی و دینی و تربیتی هستیم .

وی به مقوله نیاز در حوزه انسانی و فنی اشاره کرد و ادامه داد: نیاز ها در جامعه متنوع و متکثر است و پرداختن به نیازهای اجتماعی و انسانی از موضوعات مهمی است که به آنها باید پرداخته شود.

پرتوی افزود: توجه به نیازهای اساسی در حوزه اجتماعی و انسانی به تخصص و مطالعه و به روز کردن این علوم و خودی کردن و هویت دادن به آنها نیاز دارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در تبیین تفاوت ها و تمایزها میان علم انسان با علم طبیعت افزود: اصولا میان علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی و تجربی تفاوت وجود دارد بدین معنی که در علوم فنی ومهندسی چندان نیازی به خودی کردن این دسته از علوم نداریم زیرا خصلت این دسته از علوم با تغییر در جغرافیا و مرز سیاسی و عقیدتی تفاوت پیدا نمی کند، اما در حوزه علوم انسانی با این تفاوت که علم انسان و باورها درونی و عقیدتی محسوب می شود و به ارتباط انسان با انسان بستگی دارد نیازمند تلاش جدی برای هویت بخشی به آنها و خودی کردن آنها هستیم .

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به نقش نخبگان و دانشگاهیان در عرصه های مربوط به علوم انسانی و اجتماعی گفت: دانشگاهها و دانشگاهیان در جامعه ما باید در بطن جامعه مشکلات و معضلات را رصد نمایند و از تحولات درونی جامعه بی اطلاع نباشند و با آخرین دستاوردهای علمی آشنا شوند.

خانواده مطلوب به آرامش روانی نیاز دارد

رئیس دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: آسیب هایی کانون های خانواده در جامعه ما را تهدید می کند که لازم است به موضوع آرامش روانی در جامعه توجه شود.

قدیمی گفت: برخی و بلکه بسیاری از زنان در جامعه ما علاوه بر مسئولیت های متعددی که در منزل بر عهده دارند در خارج از خانه نیز مشغول به کار هستند و بی توجهی به مسائل زنان می تواند آسیب های جدی به این بخش از جامعه وارد کند.