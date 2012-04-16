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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۴

اخبار سپاه میامی/

مسابقه فوتبال پایگاه های بسیج کالپوش میامی برگزار شد

مسابقه فوتبال پایگاه های بسیج کالپوش میامی برگزار شد

میامی – خبرگزاری مهر: برگزاری مسابقه فوتبال پایگاه های بسیج کالپوش میامی، همایش پیاده روی ویژه بانوان بسیجی روستای کوهان و مسابقه دومیدانی ویژه دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی فرومد از عناوین اخبار سپاه میامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقه فوتبال پایگاه های بسیج برادران حوزه مقداد منطقه کالپوش میامی در روستای نردین برگزار شد.

در این مسابقات 10 تیم از پایگاه های کالپوش به رقابت پرداختند که در پایان، تیم امید نردین مقام اول را کسب کرد و تیم های روستاهای رضوان و نردین مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.

برگزاری همایش پیاده روی دانش آموزان بسیجی واحد پیشگامان کوثر میامی

همایش پیاده روی دانش آموزان بسیجی واحد پیشگامان کوثر میامی به مناسبت هفته سلامت برگزار شد.

در این همایش پیاده روی 170 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان بسیجی مسیر 5 کیلومتری دبیرستان دخترانه کوثر تا مزار شهدای گمنام میامی را پیمودند.

برگزاری مسابقه دو میدانی ویژه دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی فرومد

یک دوره مسابقه دو میدانی ویژه دانش آموزان مجتمع علامه طباطبایی فرومد به همت حوزه مقاومت بسیج سلمان فارسی این روستا به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مسابقه مسیر چهار راه ابن یمین به سمت امامزاده سلطان احمد این روستا را دویدند.

در پایان مسابقه، جمال دادخواه محمد جواد نوری و ‌سید حیدر موسوی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 1578127

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