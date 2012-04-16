احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پروژه ساخت بزرگ‌ترین پارک جنگلی قم در سفر سال ۱۳۸۹ مقام معظم رهبری مطرح و تصویب شد.



وی با بیان اینکه اعتبار کل تصویب شده برای این طرح چهار میلیارد تومان است عنوان کرد: اعتبار کل برآورد شده برای این طرح ۷ میلیارد تومان بود که در ‌‌نهایت چهار میلیارد تومان تصویب شد.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با تامین اعتبار یک میلیاردی که در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت طرح مطالعاتی آن در سال ۹۰ انجام شد.



وی با اشاره به خرید انشعاب برق عنوان کرد: خرید انشعاب آب و فاضلاب و برق صورت گرفته است و طی یک هفته آینده مناقصه برای ساخت خط انتقال برق و فاضلاب نیز انجام می‌شود.



عفتان بااشاره به اینکه این پارک در منطقه حصار سرخ احداث می‌شود عنوان کرد: مساحت این پارک 450هکتار است و امکانات رفاهی از قبیل رستوران نیز برای آن در نظر گرفته شده است.