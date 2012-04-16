4500 شاغل حمل و نقل جاده ای گلستان آموزش دیدند

منصور ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پیرو دستورالعمل ابلاغی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پیرامون ساماندهی آموزش شاغلین در بخش حمل و نقل و با هدف افزایش دانش و مهارت فعالان عرصه حمل و نقل جاده ای در راستای ارتقاء سطح خدمات مؤثر به بهره برداران بخش ، دوره های آموزشی مختلف این اداره کل با هماهنگی تشکل های صنفی استان و با استفاده از مدرسین ذیصلاح برگزار شد.

وی در تشریح عناوین دوره های برگزار شده در سال گذشته عنوان کرد: دوره های تخصصی رانندگان بخش کالا و مسافر مرتبط با نوع فعالیت آنهاست.

ملایی گفت: در بدو ورود به سیستم حمل و نقل جاده ای دوره های الزامی بدو خدمت و حین خدمت در نظر گرفته شده که شامل دروسی نظیر حمل و نقل بارهای ترافیکی، مهار ایمن بار، آموزش اخلاق حرفه ای، روش های حمل و نقل مواد خطرناک، سلامت شغلی، مهارت های رانندگی و قوانین و مقررات بوده که گواهینامه های آن نیز صادر شد.

این مقام مسئول اظهار داشت: با توجه به نقش برجسته مهماندارن اتوبوس بین شهری در ارائه خدمات به مسافرین و اهمیت این جایگاه ، 157 نفر از مهمانداران اتوبوس آموزش های شغلی لازم را فراگرفته و موفق به أخذ کارت مهمانداری شدند.