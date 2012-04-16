سرمایه گذارن در بخش دامپروری فهرج حمایت می شوند

مهدی بمانی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوص در دامپزشکی فهرج اظهار داشت: دو داروخانه دامپزشکی این شهرستان در بخش های مرکزی و نگین کویر وجود دارد که تمامی نیازهای داوریی این منطقه را تامین می کند.

وی گفت: یک مرکز درمانی تمام وقت نیز برای ویزیت دام های بیمار و انجام اقدامات درمانی در مرکز این شهرستان موجود است.

بمانی دشتی تصریح کرد: عملیات مربوط به واکسن های واگذار شده به بخش خصوصی نیز توسط مرکز مایه کوبی این شهرستان انجام می گیرد.

وی گفت: شبکه دامپزشکی فهرج بر عملکرد و فعالیت کلیه مراکز بخش خصوصی نظارت کامل دارد و ضمن راهنمایی به منظور خدمت رسانی بهتر به دامداران در صورت مشاهده هر گونه تخلف و کوتاهی در قبال وظایف محوله به شدت با مرکز خاطی برخورد خواهد شد.