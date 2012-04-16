  1. بین الملل
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

احزاب مذهبی میداندارند؛

تدارکات ناتو بهانه تظاهرات مردم در پیشاور/ سیل اعتراض به تصمیم پارلمان

تدارکات ناتو بهانه تظاهرات مردم در پیشاور/ سیل اعتراض به تصمیم پارلمان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: تصمیم پارلمان پاکستان برای دادن اجازه بازگشایی مسیر تدارکات ناتو، مردم این کشور را روانه خیابانهای شهر پیشاور کرد.

جمعی از احزاب مذهبی پاکستان روز گذشته با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی، تظاهراتی را در اعتراض به تصمیم پارلمان برای دادن اجازه بازگشایی مسیر تدارکات ناتو در پیشاور برگزار کردند.

احزاب مذهبی پاکستان تصمیم پارلمان برای دادن اجازه بازگشایی مسیر تدارکات ناتو را در تضاد با منافع کشور این کشور خواندند که تنها رضایت آمریکا را به دنبال داشته و به خواسته های پاکستانی ها توجهی نکرده است.

انتقال کمکهای لجستیکی از پاکستان به ناتو پس از حمله نیروهای ناتو به پست های مرزی قطع شد. بروز این مشکلات در بیش از دو ماه گذشته سبب شده تا هزاران تن وسایل مورد نیازنیروهای بین المللی در بندر کراچی بماند.

ماتیس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در منطقه اوایل ماه گذشته در یک جلسه پرسش و پاسخ در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنای آمریکا درباره بهبود روابط واشنگتن-اسلام آباد ابراز امیدواری کرد و از دیدار خود با مقامات پاکستانی در آینده نزدیک خبر داد.

کد مطلب 1578151

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