برگزاری 20 اردو در قالب هفتمین دوره اجرای طرح ایران مرز پرگهر

مجتبی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به‌همت این اداره و با مشارکت مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران هفتمین مرحله از مجموعه اردوهای طرح ملی ایران مرز پرگوهر با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت اسلامی در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این طرح بازدید از مجتمع عسلویه، بازدید از پژوهشگاه رویان اصفهان و اماکن میراث فرهنگی شهر اصفهان، بازدید از شرکت بلور و شیشه کاوه و کاروانسرای قدیمی ساوه، بازدید از سد کمال صالح و شهر زیارتی آستانه، بازدید از مجتمع آب سنگین خنداب اراک و امامزاده استوه خنداب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است

وی گفت: در این اردوها دانشجویان با پرداخت حداقل هزینه می‌توانند متناسب با رشته تحصیلی و مرتبط با پروژه مورد نظر در اردوها حضور داشته و در طول برگزاری این طرح در مسابقات خاطره‌نویسی و گزارش علمی و عکس شرکت کنند.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت اسلامی و تحقق شعار ما می‌توانیم به‌منظور بازدید و آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با پروژه‌های ملی و مراکز علمی تحقیقاتی و میراث فرهنگی کشور انجام می‌گیرد.

