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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

غلامی به مهر خبرداد:

برگزاری 20 اردو در قالب هفتمین دوره اجرای طرح ایران مرز پرگهر

برگزاری 20 اردو در قالب هفتمین دوره اجرای طرح ایران مرز پرگهر

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر اداره فعالیت‌های فوق برنامه جهاد دانشگاهی استان مرکزی از برگزاری بیش از 20 اردوی یک روزه و چند روزه در هفتمین مرحله از اجرای طرح ملی ایران مرز پرگوهر در استان مرکزی خبر داد.

مجتبی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به‌همت این اداره و با مشارکت مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران هفتمین مرحله از مجموعه اردوهای طرح ملی ایران مرز پرگوهر با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت اسلامی در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این طرح بازدید از مجتمع عسلویه، بازدید از پژوهشگاه رویان اصفهان و اماکن میراث فرهنگی شهر اصفهان، بازدید از شرکت بلور و شیشه کاوه و کاروانسرای قدیمی ساوه، بازدید از سد کمال صالح و شهر زیارتی آستانه، بازدید از مجتمع آب سنگین خنداب اراک و امامزاده استوه خنداب  برای دانشجویان در نظر گرفته شده است

 وی گفت: در این اردوها دانشجویان با پرداخت حداقل هزینه می‌توانند متناسب با رشته تحصیلی و مرتبط با پروژه مورد نظر در اردوها حضور داشته و در طول برگزاری این طرح در مسابقات خاطره‌نویسی و گزارش علمی و عکس شرکت کنند.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف تقویت روحیه خودباوری و هویت اسلامی و تحقق شعار ما می‌توانیم به‌منظور بازدید و آشنایی دانشجویان و دانشگاهیان با پروژه‌های ملی و مراکز علمی تحقیقاتی و میراث فرهنگی کشور انجام می‌گیرد.
 
کد مطلب 1578159

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