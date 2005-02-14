دكترذوالفقارنسب بعنوان سرمربي تيم ملي" ب " فوتبال ايران معرفي خواهد شد

به گزارش خبرنگار" مهر" بدنبال مذاكرات نهايي رئيس فدراسيون فوتبال با دكترذوالفقارنسب، توافقات لازم درخصوص اين همكاري صورت گرفت وظرف روزهاي آينده حكم مسئوليت جديد ذوالفقارنسب ازسوي فدراسيون فوتبال صادرخواهد شد.

براساس اين حكم ذوالفقارنسب موظف خواهد شد تيم ملي" ب " فوتبال كشورمان را كه فروردين ماه سال آينده دراولين دوره بازيهاي كشورهاي اسلامي شركت خواهد كرد را تشكيل وهدايت كند. قراراست ظرف روزهاي آينده مديرفني ودستياران تيم ملي فوتبال" ب" كشورمان بطوررسمي ازسوي فدراسيون فوتبال معرفي شوند.

گفتني است: ذوالفقارنسب داراي دكتري تربيت بدني است ودرسالهاي گذشته نيزدرسطح مربي تيم ملي با فدراسيون فوتبال سابقه همكاري داشته است. ذوالفقارنسب يكي ازمربياني است كه درسال 98 درصعود تيم ملي به جام جهاني نقش بسزايي داشت.