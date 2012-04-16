ادامه اعتراضات مسالمت آمیز مردم بحرین / 800 معترض زندانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالجلیل خلیل" در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت مخالفان بحرینی تلاش می کنند به یک راه حل سیاسی با دولت دست یابند، راه حلی که مبتنی بر مشارکت واقعی اپوزیسیون در تصمیم گیریهای این کشور باشد.

وی ضمن محکوم کردن برخی مقامات رژیم آل خلیفه که به دنبال راه حل هایی امنیتی برای پایان بحران بحرین هستند، گفت : مخالفان از 14 فوریه 2011 (آغاز قیام مردمی بحرین) تاکنون همواره به دنبال برپایی راهپیمایی های مسالمت آمیز هستند تا ثابت کنند راه حل سیاسی تنها راه حل خروج بحرین از بحران موجود است.

خلیل خاطرنشان کرد: مخالفان بحرین دیدگاه خود را درباره خروج از بحران کنونی بیان کرده اند و ناگزیر باید به جای دولتی که از سال 1971 تاکنون قدرت را در اختیار دارد یک دولت و پارلمان منتخب تشکیل شود.

وی تصریح کرد: گزارش کمیته حقیقت یاب که 23 نوامبر منتشر شد فرصت خوبی برای پایان بحران در کشور بود که اجرایی نشد چرا که تاکنون بیش از 800 معترض و فعال سیاسی و حقوقی به ویژه "عبدالهادی الخواجه" در زندانهای آل خلیفه به سر می برند.

رئیس فراکسیون پارلمانی الوفاق افزود: اگر اراده سیاسی برای حل بحران کشور وجود داشت باید گفتگوهای ملی به صورت جدی برگزار می شد.

وی در ادامه حمایت برخی مقامات رژیم آل خلیفه از راهکارهای امنیتی برای سرکوب قیام مردمی بحرین همچون کشتار، شکنجه و تخریب مساجد را محکوم کرد.