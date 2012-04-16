اولاند راهبرد اوباما را در پیش گرفت / سخنرانی سارکوزی در جمع هواداران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "فرانسوا اولاند" روز گذشته در جمع حامیانش پیش از برگزاری اولین دور انتخابات در روز 22 آوریل در پاریس از آمادگی خود برای پیروزی در انتخابات و شکست رقیب اصلی خود یعنی "نیکلا سارکوزی" خبر داد.

اولاند اظهار داشت : هم اکنون این شما هستید که انتخاب می کنید کدام موضوعات مهمتر و کدام مباحث کم اهمیت تر است اما مطمئنم که هیچ چیز مانع دستیابی به اهدافمان نیست.

وی خطاب به هزاران نفر از طرفدارانش در پاریس گفت : آماده ورود به کاخ الیزه و برعهده گرفتن پست ریاست جمهوری فرانسه به منظور ایجاد تغییرات در کشور هستم.

این نامزد حزب سوسیالیست در ادامه درباره بهبود اوضاع اقتصادی و تحقق عدالت در فرانسه ابراز امیدواری کرد و گفت : هم اکنون زمان آن فرا رسیده است تا با انعقاد قرارداد جدیدی به این وضعیت نابسامان پایان داد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اولاند رویکرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در انتخابات فرانسه در پیش گرفته و با دادن شعارهای تغییر در تلاش برای ورود به کاخ الیزه است.

از سوی دیگر نظرسنجی موسسه ifop نشان داده است که اولاند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 27 درصد آرا را از آن خود می کند و سارکوزی موفق به کسب 28 درصد آرا می شود، اما نامزد حزب سوسیالیست در دور دوم انتخابات رقیب خود را شکست می دهد.

همچنین "نیکلا سارکوزی" رئیس جموری فرانسه روز یکشنبه در میان هوادارانش در میدان کنکورد از میادین مشهور شهر پاریس سخنرانی کرد و با آنها دست داد.

طبق قوانین انتخاباتی فرانسه دو نامزدی که در دور نخست انتخابات بیشترین آرا را کسب کنند وارد مرحله دوم می شوند. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا 20 آوریل یعنی دو روز پیش از آغاز دور نخست انتخابات ادامه دارد.

سارکوزی از حزب اتحاد برای جنبش مردمی، "اوا ژولی" از حزب سبز (طرفداران محیط زیست) سیاستمدار 69 ساله، "مارین لوپن" از حزب راستگرای افراطی، "ژان لوک ملانشون" از حزب چپگرای افراطی، "فیلیپ پوتو" از حزب جدید ضد سرمایه داری، "ناتالی آرتو" از حزب کارگران، "ژاک شومیناد" از حزب هبستگی و پیشرفت سیاستمدار 71 ساله، "فرانسوا بایرو" از حزب اتحاد برای دموکراسی، "فرانسوا اولاند" از حزب سوسیالیست و "نیکلا دوپنتنیون" از حزب جمهوریت از جمله نامزدهای انتخاباتی هستند.