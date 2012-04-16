به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست شورای مرکزی اتحادیه فوتبال به ریاست عزیزالله محمدی روز دوشنبه هفته آینده با حضور علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال برگزار میشود.
در این نشست که نخستین جلسه شورای مرکزی اتحادیه فوتبال در دوره جدید فعالیت فدراسیون فوتبال است اعضای اتحادیه با رئیس فدراسیون به بحث و بررسی در خصوص بحث اخذ کسب مجوز حرفهای شدن باشگاهها به اتحادیه با رئیس فدراسیون خواهند پرداخت.
همچنین قرار است در خصوص تفاهمنامه پیشین فدراسیون فوتبال با اتحادیه باشگاههای کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفته و شرایط اجرایی شدن آن فراهم شود.
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