به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی قبل از ظهر دوشنبه در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.



خانم حجازی زاده رئیس دانشگاه خوارزمی، جعفر بای نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جعفر حسنی دبیر همایش اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی از جمله سخنرانان این همایش بودند.

سردار علیرضا اکبرشاهی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز از جمله مدعوین و سخنرانان این همایش بودند که حضور نداشتند.



رابطه بین باورهای فراشناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر، بررسی نقش عوامل شخصیتی در نوع ماده ترجیحی در دانشجویان مستعد اعتیاد، تاثیر مهار طرف چپ ناحیه قشریاکومبنس بر ترجیح مکان شرطی ناشی از نیکوتین و تمیز نوجوانان و جوانان معتاد و غیر معتاد بر اساس سبک های دلبستگی، معنویت و حمایت اجتماعی ادارک شده نیز از جمله مقاله های ارائه شده در این همایش بود.



در ادامه دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی نیز پنل های مختلف در رابطه با سوء مصرف مواد نیز ارائه شد.

