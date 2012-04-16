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۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب‌های روانی اجتماعی در کرج برگزار شد

دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب‌های روانی اجتماعی در کرج برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی در کرج با حضور مسئولان استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی قبل از ظهر دوشنبه در دانشگاه خوارزمی کرج برگزار شد.

خانم حجازی زاده رئیس دانشگاه خوارزمی، جعفر بای نماینده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و جعفر حسنی دبیر همایش اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی از جمله سخنرانان این همایش بودند.

سردار علیرضا اکبرشاهی فرمانده نیروی انتظامی استان البرز، مهدوی راد رئیس کل دادگستری استان البرز از جمله مدعوین و سخنرانان این همایش بودند که حضور نداشتند.

رابطه بین باورهای فراشناختی و گرایش به مصرف مواد مخدر، بررسی نقش عوامل شخصیتی در نوع ماده ترجیحی  در دانشجویان مستعد اعتیاد،  تاثیر مهار طرف چپ ناحیه قشریاکومبنس بر ترجیح مکان شرطی ناشی از نیکوتین و تمیز نوجوانان و جوانان معتاد و غیر معتاد بر اساس سبک های دلبستگی، معنویت و حمایت اجتماعی ادارک شده نیز از جمله مقاله های ارائه شده در این همایش بود.

در ادامه دومین همایش سراسری اعتیاد و آسیب های روانی اجتماعی نیز پنل های مختلف در رابطه با سوء مصرف مواد نیز ارائه شد.
 

کد مطلب 1578199

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