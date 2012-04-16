علم و اخلاق عامل ارتقای ارزشهای ارتش است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی صبح دوشنبه در دیدار با فرماندهان لشکر 30 پیاده گرگان گفت: هر کشوری به دنبال ارتشی نیرومند است و ارتش خود را تقویت می کند که به عنوان یک قانون همه آن را قبول دارند.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: هر کشوری به ارتش نیرومند نیاز دارد برای اینکه اگر خطری کشور را تهدید کند آمادگی مقابله لت تهدید را داشته باشند و از استقلال خود دفاع کنند.

خطیب جمعه گرگان گفت: وجود ارتش، حتی اگر در تمام طول عمر یک کشور خطری پیش نیاید الزامی است، و در دنیا به ارتش توجه ویژه ای می شود.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: توجه جمهوری اسلامی ایران به ارتش بیش از کشور های دیگر است، زیرا از همان ابتدای انقلاب خطرهای مختلفی کشور را تهدید می کرد، تهدیداتی که شاید در طول تاریخ هیچ کشوری به این شکل و با این شدت با آنها مواجه نبوده است.

وی در ادامه گفت: این شرایط باعث شد کشور به طور اساسی به فکر نیروهای مسلح و ارتش خود باشد ، امام خمینی(ره) عنایت ویژه ای به ارتش داشتند و بدنه ارتش را از مردم مومن و مسلمان کشور می دانستند ، ارتش هم در بابر این توجه شایستگی خود را خصوصا در دوران دفتع مقدس نشان داد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان اضافه کرد: وجود افرادی چون صیاد شیرازی و سرلشگر بابایی برای ارتش هر کشوری مایه مباهات است و وجود این افراد برای ارتش ما یک امتیاز به شمار می آید.

وی در ادامه ابراز امیدواری کرد: امیدواریم ارتش بتواند نمونه بارز و کامل سرباز امام زمان باشد و این لفظ بر همه منطبق شود و مورد مصداق آن قرار بگیرند.

وی با اشاره به حضور ارتش در ریزش برف و بسته شدن معابر در سال گذشته گفت: وقتی ارتش در مشکلات مردم حضور یافته و پشتیبانی خود را از مردم نشان می دهد، مردم نیز پشتیبان ارتش خواهند بود

وی ضمن تبریک روز ارتش به نیروهای مسلح افزود: این حضور ارتش ارزشمند است و برای مردم معنا دار است.

در ادامه این دیدار فرمانده لشگر 30 پیاده گرگان گفت: ارتش اساس و رکن یک مملکت است .

امیر منصور خمری افزود: لشگر 30 پیاده گرگان در سال گذشته موفق شده است عناوینی چون، رتبه اول آمادگی رزمی در بین لشگرهای مختلف، رتبه اول آمادگی رزمی در بین یگان های شمال شرق، رتبه اول آموزش در لشگر های همجوار را کسب کند.

وی ادامه داد: شرکت در اطفای حریق جنگل گلستان، شرکت در امداد رسانی به مردم در بارش برف ، دیدار با خانواده معظم شهدا، و بیش از دو هزار و 700 ملاقات با خانواده های ارتشی از دیگر فعالیت های لشگر 30 پیاده گرگان در سال قبل بوده است.