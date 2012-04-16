افزایش روزانه 87 هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی ایران

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: کمیسیون تلفیق امروز نرخ هر بشکه نفت در لایحه بودجه را 85 دلار تصویب کرد در حالی که قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته 5/81 دلار بود.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی همچنین از تصویب صادرات روزانه دو میلیون و هفتصد و چهل هزار بشکه نفت و میعانات گازی در کمیسیون تلفیق خبر داد این در حالی است که صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال گذشته دو میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار بشکه بوده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: میزان تولید نفت و میعانات گازی روزانه در لایحه بودجه امسال چهار میلیون و چهار صد و هشتاد هزار بشکه به تصویب رسید این در حالی است که تولید نفت و میعانات گازی در بودجه سال گذشته چهار میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار بشکه بود.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سهم وزارت نفت از در آمد های نفتی مانند سال گذشته 5/14 درصد در نظر گرفته شد.

حسینی ادامه داد: کمیسیون تلفیق همچنین مقرر کرد 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع بالا دستی نفت اختصاص یابد.

به گزارش مهر پیش از این حسینی از حذف پیشنهادات وزیر نفت در لایحه بودجه در لحظات آخر پیش از چاپ نهایی این لایحه خبر داده و اعلام کرده بود کمیسیون تلفیق برای بازگرداندن این پیشنهادات به لایحه بودجه تلاش خواهد کرد.