وزارت خارجه ايران از ترور ناجوانمردانه آقاي رفيق حريري اظهار تاسف كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، در پيام وزير خارجه كشورمان به آقاي حمود آمده است: بدون ترديد از اين حادثه و حوادث مشابه آن كه وحدت و يكپارچگي لبنان و ثبات و امنيت منطقه را مورد هدف قرار داده است، فقط رژيم صهيونيستي منتفع خواهد شد.

دكتر خرازي در اين پيام خود تاكيد كرده است: متاسفانه دشمنان منطقه با سوء استفاده از اوضاع و شرايط سخت منطقه اي كه با آن روبرو هستيم، اخلال در وحدت طائفي و امنيت منطقه اي را مد نظر داشته و با ترور شخصيت هاي ملي و موثر لبناني زمينه هاي بازگرداندن اين كشور به شرايط نامطلوب امنيتي گذشته را فراهم مي سازند.

وزير امور خارجه كشورمان در خاتمه پيام خود از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوم كردن شديد اين حادثه اسفناك، ترور جناب آقاي حريري و كشته شدن جمعي از مردم بي گناه لبنان را به جناب آقاي محمود حمود وزير امور خارجه لبنان و مردم و دولت اين كشور تسليت گفته و براي بازماندگان صبر وشكيبايي آرزو كرده است.