  1. بین الملل
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

گزارش خبری-تصویری/

رقاصی و میگساری کلینتون درکلمبیا / کافه هاوانا محل عیاشی کاخ نشینان

رقاصی و میگساری کلینتون درکلمبیا / کافه هاوانا محل عیاشی کاخ نشینان

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : پس از انتشار خبر رسوایی اخلاقی محافظان باراک اوباما در کلمبیا که سبب اخراج آنها از این کشور شد این بار رقاصی و میگساری وزیر خارجه آمریکا تبدیل به تیتر یک رسانه های غربی شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، اغلب رسانه های خبری جهان صفحه اصلی امروز خود را با خبری درباره "هیلاری کلینتون" به روز کرده اند، اما این بار سخنان آتشین و جنگ طلبانه خانم وزیر امور خارجه نبود که سبب شد تا وی در صدر خبرها قرار بگیرد بلکه رقاصی و میگساری او درکافه هاوانا در کلمبیا، سبب شد تا امروز دوشنبه تصویری متفاوت از وزیر امور خارجه آمریکا در رسانه های جهان جای بگیرد.

روزنامه ایندیپندنت دراین باره نوشت: هیلاری کلینتون درسفر به کلمبیا، فرصت یافت تا گوشه ای از حرکات اصلی خود را به نمایش بگذارد.

رقاصی کلینتون در کلمبیا در حالی رخ می دهد که هنوز تنشهای به وجود آمده در رابطه با رسوایی محافظان باراک اوباما در این کشور هنوز ادامه دارد.

محافظین اوباما به دلیل برقراری رابطه با یک زن بدکاره، از کلمبیا اخراج شدند و اوباما شب گذشته اعلام کرد که اگر اتهامات وارده بر محافظانش صحت داشته باشد، عصبانی می شود.

البته خانواده کلینتون پیش ازاین نیز به دلیل انجام امور غیراخلاقی تبدیل به تیتر اول رسانه ها شده بودند و "بیل کلینتون" همسر هیلاری و رئیس جمهور پیشین آمریکا در مدت حضور خود در کاخ سفید به خاطر رسوایی اخلاقی محاکمه شده بود. 

کد مطلب 1578211

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