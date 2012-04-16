به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده روز دوشنبه در جلسه هماهنگی در دیدار با رئیس سازمان دالقرآن کشور تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی طبق اصل 44 قانون اساسی که به نام خروج از تصدی گری است، مصمم است اجرای طرحها، مسابقات و جشنواره های قرآنی را به موسسات و خانه های قرآنی واگذار کند.

وی با بیان اینکه 160 موسسه و خانه قرآنی در این استان فعالیت می کنند، افزود: فعالیت این تعداد خانه و موسسه قرآنی نشان از بازوی توانمند اجرایی طرحهای قرآنی است و این طرحها به طور مساوی بین موسسات مختلف تقسیم بندی می شود.

ستوده طرحهای قرآنی سازمان تبلیغات را مسجد محور عنوان کرد و گفت: سازمان تبلیغات در تمامی برنامه های خود اعم از استاد محوری، کادرسازی و آموزشی به صورت غیرمتمرکز عمل می کند تا استعدادهای قرآنی استان کشف و رشد یابند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های قرآنی در تمام مناطق تحت پوشش اضافه کرد: اولویت کاری استان اردبیل در بخش آموزش نخبه پروری و طرحهای آموزشی در مناطق محروم و مرزی است به همین دلیل استان اردبیل همیشه در مسابقات کشوری و بین المللی قاریان و حافظان مدعی داشته است.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان بحث تولید محتوا را از دیگر برنامه های قرآنی این سازمان عنوان کرد و تصریح کرد: برای تولید محتوا در فضای مجازی جشنواره های وبلاگ نویسی در سطح استان برگزار شده که مورد نقد و بررسی صاحبان قلم بوده است و می تواند مثمر ثمر واقع شود.

وی با بیان اینکه متولی گسترش طرحهای قرآنی سازمان تبلیغات است، اضافه کرد: در شرح وظایف این سازمان که در 17 بند ذکر شده دو بند اختصاصا مربوط به سند چشم انداز مسائل قرآنی است که نشان از اهمیت مسائل قرآنی در سازمان تبلیغات اسلامی است.

ستوده عملکرد سازمان تبلیغات را در مباحث قرآنی قابل قبول دانست و گفت: این سازمان تلاش کرده که کیفیت کار را فدای کمیت نکند به همین دلیل استان اردبیل در مسابقات رشته های مختلف قرآنی در سطح کشور مدعی بوده اند.

وی برنامه ریزی برای رسیدن به نداشته ها را سبب توسعه قرآنی دانست و افزود: باید داشته ها را کنار گذاشته و برای به دست آوردن نداشته ها تلاش کرد تا به برنامه های تدوین شده رسید.

این مسئول اقتضائات زمان و مکان را جزو موضوعات اصلی در مباحث قرآنی دانست و اضافه کرد: برای اجرای طرحهای قرآنی آمایش سرزمینی مد نظر است تا طبق سند چشم انداز 20 ساله و با برنامه چهارم و پنجم تویعه جلو رفت.

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان مدیریت تعاملی را از اولویتهای اصلی سازمان تبلیغات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی دانست و تصریح کرد: مدیریت تعاملی می تواند با دستگاه های دیگر در زمینه طرحهای قرآنی تعامل داشته و به سیاستهای کلی سازمان جامه عمل بپوشاند.