  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ فروردین ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

اولین همایش اعجاز قرآن 13 اردیبهشت برگزار می شود

اولین همایش اعجاز قرآن 13 اردیبهشت برگزار می شود

به همت انجمن علمی قران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اولین همایش اعجاز قرآن با هدف تحقیق و رمزگشایی از ابعاد گوناگون قرآن کریم 13 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش اعجاز قرآن در موضوعات مباحث نظری اعجاز، اعجاز علمی قرآن، اعجاز لفظی قرآن و سیستم های قرآن در قالب مقالات تمامی محققین موضوع اعجاز قرآن برگزار خواهد شد.

این همایش با حضور دکتر علیرضا طالب پور، رئیس همایش و دبیر کمیته علمی، دکتر علی یزدیان ورجانی، دبیر کمیته اجرایی، دکتر مهدی تهرانچی، دبیر کمیته انتشارات و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدسادات منصوری؛ دبیر کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری پذیرای علاقمندان می باشد.

گفتنی است، متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت حضور در این همایش، می توانند به سایت انجمن علمی اعجاز قرآن به آدرس www.miracleofguran.org مراجعه کنند.

کد مطلب 1578233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها