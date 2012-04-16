اولین همایش اعجاز قرآن 13 اردیبهشت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش اعجاز قرآن در موضوعات مباحث نظری اعجاز، اعجاز علمی قرآن، اعجاز لفظی قرآن و سیستم های قرآن در قالب مقالات تمامی محققین موضوع اعجاز قرآن برگزار خواهد شد.

این همایش با حضور دکتر علیرضا طالب پور، رئیس همایش و دبیر کمیته علمی، دکتر علی یزدیان ورجانی، دبیر کمیته اجرایی، دکتر مهدی تهرانچی، دبیر کمیته انتشارات و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدسادات منصوری؛ دبیر کمیته روابط عمومی و امور بین الملل در روز سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری پذیرای علاقمندان می باشد.

گفتنی است، متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام جهت حضور در این همایش، می توانند به سایت انجمن علمی اعجاز قرآن به آدرس www.miracleofguran.org مراجعه کنند.