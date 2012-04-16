طغیان اخیر گرگانرود سبب آبگرفتگی اراضی کشاورزی برخی مناطق شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یخکشی پیش از ظهر دوشنبه در تشریح اقدامات صورت گرفته رد جریان سیلاب اخیر ضمن اعلام اقدامات به موقع و همزمان شرکت آب منطقه ای در چند جبهه افزود: شرکت آب منطقه ای برای کاهش خسارات ناشی از طغیان گرگانرود اقدام به بررسی و مشاهدات مستمر مقدار سیل در مسیر رودخانه ها، اعزام اکیپ هایی در مسیر رودخانه ها در بالادست برای برداشت آب توسط کشاورزان و کاهش مقدار سیل، رها سازی آب در شبکه و انحراف آب از مخازن وشمگیر به مناطق شمالی، انحراف سیلاب به سمت شمال آق قلا با احداث کانال های انتقال به منظور کاهش سطح آب در محدوده شهری آق قلا به طول10 کیلومتر و انحراف سیلاب در خواجه نفس شهر گمیشان به طول پنج کیلومتر کرده است.

وی افزود؛ با اقدامات به موقع شرکت آب منطقه ای و سایر دستگاه ها با محوریت مدیریت بحران از توسعه آبگرفتگی اراضی، روستاها و محدوده روستاهای مسیر جلوگیری به عمل آمد.

یخکشی در ادامه راهکارهای برون رفت از وقایع سیل گرگانرود را اختصاص اعتبار برای لایروبی رودخانه ها و مسیل ها برای افزایش ظرفیت، اختصاص و تقویت اعتبار طرح آقدکش برای اجرای زودهنگام و ایمن سازی شهر آق قلا و تقویت اعتبار پروژه انحراف سیل خواجه نفس اعلام کرد.

وی بیان داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته دیگر توسط شرکت آب منطقه ای می توان به آبگیری، ذخیره و تنظیم سدها بویژه سد وشمگیر از جمله ذخیره سازی بیش از معمول، احداث دایک در محدوده و اطراف روستاها و مناطق مسکونی به طول20 کیلومتر و انجام لایروبی و افزایش ظرفیت مسیل ها به طول23 کیلومتر می توان اشاره کرد.