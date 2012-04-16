اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان از حضور ورزشکاران و قهرمانان همدان در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس خبر داد.

سیدعبدی افتخاری در خصوص اعزام ورزشکاران و قهرمانان استان در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اظهار داشت: در سال گذشته افزون بر یک هزار نفر از ورزشکاران و قهرمانان استان همدان در قالب اردوی راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور اعزام شدند.

افتخاری هزینه اعزام ورزشکاران را 800 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: هزینه های کاروان راهیان نور توسط اداره ورزش و جوانان و سپاه انصار الحسین (ع) استان تأمین شده است.

وی گفت: اعزام ورزشکاران به مناطق عملیاتی در دستور کار امسال نیز قرار دارد.

قضاوت داور همدانی در لیگ دو فوتبال

داور همدانی یکی از حساس ترین دیدارهای لیگ دو فوتبال را قضاوت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، هفته 25 رقابتهای لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فردا پیگری خواهد شد و پیام حیدری داور جوان همدانی دیدار حساس شهرداری دزفول و پیام خراسان را قضاوت خواهند کرد.

این دیدار در ورزشگاه مجدیان دزفول برگزار می شود و به علت قرار گرفتن پیام خراسان در بین تیم های پایین جدول بسیار حساس است.

در صورت شکست این تیم برابر شهرداری سقوط این تیم به لیگ سه حتمی خواهد شد.

دعوت قایقران همدانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام

قایقران همدانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام کشور دعوت شد.

اردوی تدارکاتی تیم ملی آبهای آرام مردان با حضور 31 قایقران در دو بخش کایاک و کانو از جمعه اول اردیبهشت ماه در دریاچه آزادی برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری تست انتخابی تیم ملی، قایقرانان آبهای آرام کشور خود را برای حضور در مسابقات کاپ جهانی آماده می کنند.

به همین منظور اردوی تدارکاتی این تیم از جمعه اول اردیبهشت ماه به مدت سه هفته تا 21 اردیبهشت ماه برگزار و مسابقات کاپ 1 جهانی اواخر اردیبهشت ماه در لهستان برگزار می شود.

در بین اسامی دعوت شده در ماده کایاک نام محمد ولدی از همدان به چشم می خورد.

نتایج شطرنج سریع استان همدان اعلام شد

نتایج مسابقات شطرنج سریع که به مناسبت روز بزرگداشت عطار نیشابوری در همدان برگزار شد، اعلام شد.

بر اساس این گزارش، مسابقات شطرنج سریع با حضور 21 نفر در هفت دور به روش سوئیسی برگزار شد.

در پایان این مسابقات صادق اسدی با کسب شش امتیاز و با پوان شکنی بالا در جایگاه نخست ایستاد.

حامد منوچهری با کسب شش امتیاز و حمیدرضا صداقت خواه با پنج امتیاز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

تیرانداز همدان در راه مسابقات بین المللی

تیرانداز همدانی در اردوی آمادگی تیم ملی مسابقات بین المللی آلمان حضور دارد.

سید رضا موسوی تیرانداز نوجوان همدانی از 23 فروردین ماه در اردوی آمادگی تیم ملی حضور دارد.

وی در دو مرحله اردوی آمادگی تا هشتم اردیبهشت آمادگی لازم را کسب می کند تا در مسابقات بین المللی هانوفر آلمان حاضر شود.

مسابقات بین المللی آلمان از 18 اردیبهشت به مدت یک هفت برگزار می شود.

برگزاری مسابقات پرش با اسب در همدان

هفته دوم مسابقات پرش با اسب استان همدان تحت عنوان بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این مسابقات 42 سوارکار از باشگاههای سوارکاری ایثار، اکباتان، ابن سینا و شبدیز حاضر شدند و رقابت ها به میزبانی مجموعه سوارکاری اکباتان برگزار شد.

در این مسابقات شرکت کنندگان در رده های اسب مبتدی، سوار مبتدی، رده E ، گروه سنی نوجوانان و رده سنی D آزاد با هم به رقابت پرداختند.

در گروه سنی نوجوانان پس از برگزاری دو راند مسابقه و احتساب دور اول مسابقات سهیل جوشقانی با اسب کاپیتان سینگ، امیر هوشنگ صفایی با اسب نانی و سامان سرکانیان با اسب مافی هر سه از باشگاه سوارکاری ابن سینا به ترتیب اول تا سوم شدند.

در رده آزاد نیز رضا شکری با اسب ویرداد بدون خطا اول شد و و محمدرضا طراحیان با اسب های گلدن فلای و اگنس از باشگاه سوارکاری اکباتان مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص داد.

برگزاری مسابقات دوچرخه سواری جوانان و بزرگسالان همدان

مسابقات دوچرخه سواری جوانان و بزرگسالان استان برای حضور در مسابقات لیگ های کورسی پیست و جاده و قهرمانی کشور به میزبانی همدان برگزار شد.

در این مسابقات در رده جوانان نهاوند اول شد و تیم های همدان و اسدآباد دوم وسوم شدند.

در نتایج انفرادی نیز علیرضا سیفی از نهاوند قهرمان شد و کسری قیاسی از نهاوند و علیرضا نوروزیان از همدان دوم و سوم شدند.

در رده بزرگسالان همدان قهرمان شد و تیم های اسدآباد و نهاوند در رده های بعدی قرار گرفتند.

در رده انفرادی نیز حامد صیفی کار از همدان در رتبه اول ایستاد و صابر میرزایی از همدان و حامد غلامی از اسدآباد در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.

دعوت بازیکن همدانی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان

بازیکن همدانی برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت ‌شد.

دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتسال ناشنوایان برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه از امروز تا اول اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می‌شود.

12 بازیکن برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان دعوت ‌شدند که در بین اسامی دعوت شده نام علی اکبر احمدوند از همدان به چشم می خورد.

هفتمین دوره بازی‌های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از شش تا 13 خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می‌شود.