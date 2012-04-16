پوشش ظاهری در دانشگاهها مطلوب نیست/ برخوردهای انضباطی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسدی فر، ظهر دوشنبه در جلسه عفاف و حقوق شهروندی، مهمترین حوزه امنیت در اسلام را در حوزه اخلاقی یاد کرد و افزود: امنیت اخلاقی پایه و اساس همه امنیتها است و لذا از بین رفتن امنیت اخلاقی ناامنی در جامعه را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: وظیفه خطیر امنیت در کشور به پلیس امنیت اخلاقی در ناجا واگذار شده است چرا که در این بحث بدپوششی و بدحجابی است.

سرهنگ اسدی فر، با بیان اینکه ماهواره نقش مخرب در راستای توسعه بدپوشی و بدحجابی در استان دارد، افزود: ماهواره اشاعه دهنده فرهنگ و مظاهر غربی در جامعه است و با ورود ماهواره مسائل فرهنگی زیر پا گذاشته می شود و مسائل غیراخلاقی و مبتذل در جامعه نهادینه می شود.

رئیس پلیس امنیت اجتماعی نیروی انتظامی زنجان گفت: در راستای ایجاد امنیت اخلاقی در استان نیروی انتظامی در سال گذشته برنامه های داشته که در این راستا در بحث دستگیری جرایم اخلاقی افزایش داشته است.

سرهنگ اسدی فر تاکید کرد: در حوزه امنیت اخلاقی بهبود جرایم اخلاقی و کاهش باند های فساد و مجالس لهب و لعب در استان وجود داشته است.

وی گفت: مشارکت مردم در ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه تاثیر مثبتی در استان داشته است لذا این امر تعامل مردم در ایجاد امنیت در جامعه فرهنگ سازی می خواهد.

رئیس پلیس امنیت اجتماعی نیروی انتظامی زنجان یادآور شد: روزانه تیم های محسوس و نامحسوس ناجا در سطح استان که آموزش دیده اند تذکر در خصوص امنیت اخلاقی را در دستور کار قرار دارند.

سرهنگ اسدی فر افزود: دشمن با یک عزم جدی وارد شده و جوانان را هدف خود قرار داده و در صدد سست کردن اعتقادات جوانان است.

وی گفت : نیروی انتظامی نقش مقابله ای دارد نه فرهنگی لذا در حوزه فرهنگی هم گام برداشته است چرا که باید دستگاههای فرهنگی در تقویت اعتقدات فرهنگی و دینی برنامه ارائه دهند.

رئیس پلیس امنیت اجتماعی نیروی انتظامی زنجان ادامه داد: در راستای پرداخت 50 میلیون تومان اتبار به نیروی انتظامی همایش ریحانه النبی در استان برگزار خواهد شد.