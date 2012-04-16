1640 عنوان مجرمانه در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی و علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم ظهر دوشنبه در سالن کنفرانس دادگستری قزوین تشکیل شد.



در این کارگاه آموزشی که یدالله عسگری مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی کشور، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی حضور داشتند در خصوص تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان تبادل نظر شد.



یدالله عسگری در این کارگاه آموزشی گفت: هر چند مدیریت پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دستگاله قضایی است اما برای رسیدن به نتایج پیش بینی شده نیازمند همکاری همه دستگاهای اجرایی هستیم.



وی افزود: همه دستگاهای اجرایی، فرهنگی، اقتصادی، شهرداری، رسانه ها، نهادهای مردمی باید دست به دست هم بدهند تا پیشگیری محقق شود.



عسگری تصریح کرد: علیرغم کارهای انجام شده در 30 سال گذشته بسیاری از محورهای پیشگیری مغفول مانده و با موازی کاری ضمن افزایش هزینه ها نتوانستیم به نتایج اجرایی برسیم.



مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی یادآورشد: در دوره جدید با تشکیل معاونت پیشگیری در قوه قضائیه عزمی جدی برای پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی وجود دارد که با مشارکت جدی استانها امیدواریم به نتایج ارزشمندی دست یابیم.



ایجاد مدیریت متمرکز پیشگیری در کشور



این مسئول بیان کرد: برای اینکه پیشگیری اثربخش باشد نیازمند مدیریت متمرکز و واحدی در این بخش هستیم تا ضمن بررسی ابعاد مختلف موضوع بتوان راهکارهای عملی برای کاهش جرم در جامعه را تبیین و اجرایی کرد.



عسگری اظهارداشت: از سال گذشته با عزم جدی آیت الله لاریجانی اقدامات موثری برای عملیاتی شدن موضوع پیشگیری صورت گرفته و با تشکیل کارگاههای آموزشی زمینه هماهنگی و توجیه کارشناسان برای اجرایی شدن کار صورت گرفته است.



وی افزود: با شیوه عملی مدیریت جمعی پیشگیری از جرم در این کارگاهها امیدواریم بتوانیم ضمن اولویت بندی جرائم و شناسایی علل آن بتوانیم به راهکارهای عملی هم دست یابیم.



عسگری گفت: اولین کارگاه آموزشی در خراسان رضوی با مشارکت پنج استان همجوار برگزار شد که در مدت سه روز کارشناسان با راهکارهای عملیاتی طرج پیشگیری آشنا شدند.



پیشگیری از جرم ضامن اقتصاد امن و جامعه سالم



این مسئول بیان کرد: اگر بخواهیم اقتصادی امن و روابط سالم اجتماعی داشته باشیم باید جرایم اجتماعی کاهش یابد و پیشگیری از جرم نیز عملیاتی شود.



وی برگزاری کارگاههای آموزشی پیشگیری از جرم را در توجیه کارشناسان بسیار موثر دانست و یادآورشد: کارگاهها در دو مرحله در استانها برگزار خواهد شد تا به مدیریتی منسجم دست پیدا کنیم.



عسگری با تشریح مراحل کارگاهی افزود: فرآیند پی شبینی و شناسایی علل و عوامل خطر وقوع جرم و بکارگیری و هدایت موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی باید با برنامه ریزی و سازماندهی، هماهنگی و نظارت و ارزیابی محقق شود.



وی گفت: مدیریت پیشگیری فردی نیست و در پنج مرحله پیش بینی وقوع جرم، شناسایی علل و عوامل وقوع، استفاده از منابع کارآمد، برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی و نظارت و ارزیابی محقق می شود.



عسگری تصریح کرد: باید نقش همه دستگاهها در شورای پیشگیری استانها مشخص شود و از کارهای موازی دوری کنیم تا به نتایج ارزشمندی دست یابیم.



مدیرکل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضایی یادآورشد: لایحه ای در مجلس در حال بررسی است که پس از تصویب در کمیسیون تخصصی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت و امیدواریم با تصویب کمیسسیون قضایی تا بهار امسال ابلاغ شود تا شوراهای پیشگیری استانها تشکیل شود و بتوانیم شاهد تحقق مدیریت جمعی پیشگیری از جرم در کشور باشیم.



جرائم استانها اولویت بندی شود



این مسئول اولویت بندی جرائم استانها و اتخاذ روشهای هماهنگ برای پیشگیری و کاهش جرم را از مهمترین وظایف شورای استانها دانست و اظهارامیدواری کرد با همکاری و هماهنگی لازم به نتایج مطلوبی در سال جاری دست یابیم.



وجود 1640 نوع جرم در کشور



عسگری بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و 640 نوع جرم در کشور شناسایی شده و این امار همچنان روبه افزایش است که باید نسبت پیشگیری از افزایش این جرائم اقدام کارشناسی کرد.