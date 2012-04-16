باشگاه فولاد میزبان مرحله دوم لیگ نونهالان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتمام مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر نونهالان و مشخص شدن هشت تیم حاضر در مرحله دوم، باشگاه فولاد از فدراسیون فوتبال درخواست کرد دیدارهای گروه اول در اهواز برگزار شود.

تیمهای نونهالان فولاد خوزستان، مس کرمان، سایپای مشهد و ذوب آهن اردبیل در گروه اول این رقابتها جای دارند که قرار است اوائل اردیبهشت ماه در اهواز و به میزبانی باشگاه فولاد خوزستان به میدان بروند.



در گروه دوم این مسابقات نیز تیمهای صنعت نفت آبادان، سپاهان اصفهان، ملوان انزلی و پدیده ساری حضور دارند که میزبان دیدارهای این گروه هنوز مشخص نشده است.



دو تیم برتر هر گروه، جواز حضور در مرحله نهایی این پیکارها را به دست می آورند.



تیم نونهالان فولاد خوزستان با هدایت حمید نادریان فر مدافع عنوان قهرمانی این پیکارها هستند.



