به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 12 دی ماه سال 89 ماموران پلیس تهران از درگیری مرگباری در یک قهوه خانه باخبر شدند.

ماموران پس از حضور در محل با جسد پسر جوانی به نام حجت روبرو شدند که با سه ضربه چاقو از پا درآمده بود. در ادامه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و ماموران چند نفر از افراد حاضر در نزاع را شناسائی و دستگیر کردند. دستگیرشدگان در بازجوئی ها با اعتراف به حضور در این درگیری پسر جوانی به نام حسن را به عنوان عامل جنایت معرفی کردند.

حسن پس از دستگیری تحت بازجوئی های پلیسی قرار گرفت . او در ابتدا منکر قتل شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: شب حادثه یکی از دوستانم به نام حامد در قهوه خانه درگیر شد من هم در هواخواهی از او وارد درگیری شدم . مقتول به طرفم حمله کرد و من در دفاع از خود او را با چاقو زدم.

با اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت پرونده برای محاکمه به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه با توجه به اعتراف متهم و درخواست اولیای دم حسن را به قصاص محکوم کردند.

حسن سپس به حکم مجازات خود اعتراض کرد که پرونده برای بررسی نهائی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. قضات شعبه 29 دیوان عالی کشور هم حکم مجازات را تائید کرده و پرونده برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای جنائی فرستاده شد.

