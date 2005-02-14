پاكستان و انگليس خواهان راه حل ديپلماتيك براي مساله هسته اي ايران شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي eians، خورشيد محمود قصوري به خبرنگاران گفت كه جك استراو همتاي انگليسي اش به وي در باره گفت وگوهاي جاري بين ايران و سه كشور اروپائي (فرانسه، انگليس و آلمان) درباره برنامه هاي هسته اي ايران، اطلاع داده بود.

وي گفت: پاكستان از همكاريهاي فعلي ايران با اتحاديه اروپا براي رسيدن به راه حلي دوستانه حمايت مي كند.

همچنين استراو گفت : سه كشور اروپائي بطور نزديكي با ايران كار مي كنند تا آن كشور را به اطاعت و رعايت پيمان NPT ملزم كنند و اميدوارم بزودي براي اين مساله راه حلي ديپلماتيك پيدا شود.

استراو در پاسخ به سؤال مربوط به عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستاني، خاطرنشان كرد: در ديدار خود با قصور اين مساله مطرح نشد و اين در حاليست كه قصوري گفت كه پاكستان به ايالات متحده آمريكا، انگليس و آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين خصوص اطلاع رساني كرده است.