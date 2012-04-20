مرتضی سجادیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور کم رنگ اصلاح طلبان و تاثیرگذاری این جریان در فضای سیاسی کشور گفت: اصلاح طلبان به دلیل مصالح نظام و جلوگیری از سوءاستفاده عناصر بیگانه از آنان فعالیت و حضور پررنگی در صحنه سیاست ندارند.

عضو شورای مرکزی کارگزاران افزود: اپوزوسیون خارج نشین همیشه در کمین هستند تا صحبت و اظهارنظری از سوی اصلاح طلبان صورت بگیرد که آنرا پیراهن عثمان کنند و در جهت منافع و عقده های روانی خود از آن بهره گیرند بنابراین بخاطر مصالح نظام سکوت کردیم.

سجادیان با بیان اینکه عدم حضور اصلاح طلبان منافع نظام را تامین نمی کند گفت: این حضور باید پررنگ تر شود اما به گونه ای که موجب سوءاستفاده عوامل بیگانه نشود.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم حضور داشتند تصریح کرد: این جریان به انزوا نرفته و تا انجا که فضا و بستر فراهم بود اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و برای انتخابات ریاست جمهوری نیز با برنامه عمل خواهد کرد.

محوریت خاتمی برای بازسازی جریان اصلاحات را قبول ندارم

وی با بیان اینکه محوریت خاتمی را برای بازسازی جریان اصلاحات قبول ندارم، تاکید کرد: نباید یک فرد در محوریت یک جریان قرارگیرد؛ چراکه با رفتار و عملکرد اشتباه آن فرد کل جریان به نابودی کشیده می شود .

چهره های معتدل و منطقی زیادی برای هدایت جریان اصلاحات وجود دارد

مدیر مسئول روزنامه اسبق کارگزاران با اشاره به ظرفیت های موجود در جریان اصلاحات برای راهبری این جریان گفت: افراد منطقی و چهره های معتدل زیادی در جریان اصلاحات وجود دارند که می توانند هدایت این جریان را برعهده بگیرند تا حضور پررنگتری در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم.

سجادیان خاطرنشان کرد: صحبتها و اظهارنظرهای اصلاح طلبان زیر ذره بین معاندین خارجی نظام قرار دارد؛ لذا اصلاح طلبان واقعی که بیشتر دغدغه نظام و مردم را دارند باید وارد صحنه شده و با هوشیاری زمینه حضور اصلاح طلبان را برای انتخابات ریاست جمهوری فراهم سازند تا جواب دندان شکنی به معاندین داخلی و خارجی باشد.