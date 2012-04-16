8 طرح کشاورزی در شهرستان روانسر تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری در چهارمین جلسه ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی این شهرستان گفت: این طرحها شامل 7 واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 160 هزار قطعه و یک طرح پرواربندی بره 500 راسی است که با اجرایی شدن این طرحها زمینه اشتغال 35 نفر فراهم می شود.

فرماندار روانسر افزود: تاکنون بیش از چهار هزار هکتار از اراضی ملی 29 روستای این شهرستان برای توسعه بخش کشاورزی شناسایی و استعدادیابی شده است.

وی تصریح کرد: ظرفیت عمده اقتصادی این شهرستان در بخش کشاورزی بوده لذا در تلاش هستیم با کمک کشاورزان پیشرو و خبرگان کشاورزی منطقه در توسعه بخشی حوزه کشاورزی حرکتهای جهشی انجام دهیم.

مدیر جهاد کشاورزی روانسر نیز با بیان اینکه 103 واحد مرغداری فعال این شهرستان 40 درصد گوشت سفید استان را تولید می کند، افزود: ظرفیت مرغداری های روانسر به یک میلیون و 900 هزار قطعه در هر دوره رسیده است.

کامران کریمی افزود: این تعداد واحد مرغداری زمینه اشتغال 540 نفر را در شهرستان روانسر فراهم کرده است.

تصویب سه طرح کشاورزی در جوانرود

فرماندار جوانرود در این نشست گفت: این طرحها شامل سه واحد مرغداری گوشتی هر یک به ظرفیت 20 هزار قطعه و اشتغالزایی 15 نفر است.

وی اعتبار طرحها را 9 هزار و 900 میلیون ریال اعلام کرد.

فرماندار جوانرود افزود: 118 هکتار از اراضی ملی شهرستان جوانرود شناسایی شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.

عظیمی گفت: 31 شرکت تعاونی از قبل شناسایی و تاکنون 13 نفر برای ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی ثبت نام کرده اند.

مساجد کارخانه انسان سازی و تربیت هستند

امام جمعه پاوه با اشاره به اهمیت احداث مساجد گفت: مساجد همواره کارخانه انسان سازی و محل پرورش و تربیت انسانهای بزرگ بوده و هستند.

ماموستا ملاقادر قادری افزود: احداث و بنای مساجد علاوه بر اجرای دستور الهی و توصیه پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) موجب تربیت و پرورش انسانهای بزرگ شده است.

وی تاکید کرد: باید در کنار احداث مساجد تلاش کنیم که مساجد را از حضور جوانان و پرورش و تربیت درست و صحیح آنها غنی سازیم زیرا مساجد بدون حضور جوانان رسالت خود را در جامعه ایفا نخواهند کرد.

در ادامه کلنگ بازسازی احداث بنای مجدد مسجد حضرت خدیجه روستای نوریاب توسط امام جمعه و فرماندار شهرستان پاوه به زمین زده شد.

این مسجد در زمینی به مساحت 450 متر مربع و اعتبار اولیه 150 میلیون ریال احداث می شود که مبلغ 130 میلیون ریال آن توسط مردم جمع آوری شده و 20 میلیون ریال نیز توسط اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پاوه تأمین شده است.